Брати кредити і купувати ще більше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:04
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:39
Після закриття каруселі 100к - як варіант ОВДП? ;)
А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?
Напишіть - бо я зовсім не в темі?(знаю, що колись було від ляма, або від 500кгрн і то не багато банків бавились з фізиками)
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 15 лют, 2023 21:42
А каким ещё физикам добавился доступ с начала войны? Тем, кто раньше не мог финмон пройти разве что. И то ещё неизвестно чем это кончится. Заявят потом, как с депозитами, что раз при покупке ОВГЗ источник доходов не проверялся, то и их погашение - это не проверенный доход. И доказать, что тогда доход был легальный уже не получится, потому, что справки о доходах принимаются только за последние несколько лет (в Привате было максимум за два, например).
Кстати, и сейчас доступ физиков к валютным ОВГЗ не то, чтобы безоблачный. Приват уже месяц молчит по поводу моей заявки. Можно купить в Сенсе, но сейчас в нём почти всё раскуплено. Ждут очередного выпуска.
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:07
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:19
А ты обеднеешь дюже,если заплатишь 20% от ставки 0.1 по валютному депо??? Носишься со своими ОВДП,як дурень с писаной торбой.Вас вроде как хотели набутылить уже с Вашими ОВДП,предлагая "добровольно-принудительно" поделиться прибылью в 1-5-2 відсотка від сумми инвестицій....ходили такие предложения и разговоры на уровне....но война-шашлыки у одного паренька,перебили эту тему..Теперь ты снова за старое Не дает тебе зуд в одном месте жить спокойно
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:19
Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кстати,с чего опять такой оптимизм по баксу...?? Наши "киты-спекули" закупляются на фоне 1 отчетного квартала?? Все как всегда,предсказуемо-уныло и как по часам.Никакой тебе встряски,треша-финтов..Все как по накатанной.Скучно.Где былые +2грн за пару дней...Бегающие олени по обменнкам,грациозные лоси с сумками кэша..Реально Скучно.Это разве рынок??
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