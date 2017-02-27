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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:25
Кстати,с чего опять такой оптимизм по баксу...?? Наши "киты-спекули" закупляются на фоне 1 отчетного квартала?? Все как всегда,предсказуемо-уныло и как по часам.Никакой тебе встряски,треша-финтов..Все как по накатанной.Скучно.Где былые +2грн за пару дней...Бегающие олени по обменнкам,грациозные лоси с сумками кэша..Реально Скучно.Это разве рынок??
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osafly
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Додано: Сер 15 лют, 2023 23:52
lizak560570 написав:
Привет всем, мне бы совет дельный получить, хотел сдать сегодня по 39,80 в Киеве 5к $, но смотрю как дергался курс на опте до 39,83, и передумал сдавать, но потом к вечеру вижу прием сдулся до 39,77. Вижу как черный рынок неохотно проседает вниз, но вот тут дилема не медвежья ловушка ли это. Как думаете, стоит подождать возврата до 40 на приеме или есть риски свалиться на 39,5, вроде такое уже проходили когда курс падал к 39,7 и потом уходил на 40+. Чисто сугубо Ваше мнение, не хочется терять 20-30 коп на такой сумме. Буду признателен если подскажите как лучше поступить, стоит ли ждать до конца февраля начало марта. Там вроде МВФ обещал одобрить нам 16 ярдов, мб это повлияет на курс тоже. Хотя на межбанке картина другая, тотальный дефицит валюты. Но там своя у них жизнь. Наличка играет туда сюда как обычно. Ваши рекомендации на завтра? Сдавать по 39,70 или подождать пока вернемся на 40+?
Дивне у вас якесь питання…
Зазвичай люди питають коли купляти, а ви коли здавати…
Якщо люди здають, то
1) З якоюсь метою (щось треба придбати/оплатити)
2) відповідно є якісь часові терміни (день, тиждень, місяць, рік, похорон, тощо) по п. 1
У вашому дописі немає ні першого, ні другого…
Відповідно відповідь на ваше питання може бути будь-яка.
Тож, іронізуючи, звісно краще почекати поки баксів вернеться на 40. А ще краще здати коли він буде 50. А якщо здати по 80, то взагалі профіт буде 100%.
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Amat
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