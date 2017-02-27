lizak560570 написав:

Привет всем, мне бы совет дельный получить, хотел сдать сегодня по 39,80 в Киеве 5к $, но смотрю как дергался курс на опте до 39,83, и передумал сдавать, но потом к вечеру вижу прием сдулся до 39,77. Вижу как черный рынок неохотно проседает вниз, но вот тут дилема не медвежья ловушка ли это. Как думаете, стоит подождать возврата до 40 на приеме или есть риски свалиться на 39,5, вроде такое уже проходили когда курс падал к 39,7 и потом уходил на 40+. Чисто сугубо Ваше мнение, не хочется терять 20-30 коп на такой сумме. Буду признателен если подскажите как лучше поступить, стоит ли ждать до конца февраля начало марта. Там вроде МВФ обещал одобрить нам 16 ярдов, мб это повлияет на курс тоже. Хотя на ﻿межбанке картина другая, тотальный дефицит валюты. Но там своя у них жизнь. Наличка играет туда сюда как обычно. Ваши рекомендации на завтра? Сдавать по 39,70 или подождать пока вернемся на 40+?