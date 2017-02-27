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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лют, 2023 22:25
Кстати,с чего опять такой оптимизм по баксу...?? Наши "киты-спекули" закупляются на фоне 1 отчетного квартала?? Все как всегда,предсказуемо-уныло и как по часам.Никакой тебе встряски,треша-финтов..Все как по накатанной.Скучно.Где былые +2грн за пару дней...Бегающие олени по обменнкам,грациозные лоси с сумками кэша..Реально Скучно.Это разве рынок??
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osafly
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Додано: Сер 15 лют, 2023 23:52
lizak560570 написав:
Привет всем, мне бы совет дельный получить, хотел сдать сегодня по 39,80 в Киеве 5к $, но смотрю как дергался курс на опте до 39,83, и передумал сдавать, но потом к вечеру вижу прием сдулся до 39,77. Вижу как черный рынок неохотно проседает вниз, но вот тут дилема не медвежья ловушка ли это. Как думаете, стоит подождать возврата до 40 на приеме или есть риски свалиться на 39,5, вроде такое уже проходили когда курс падал к 39,7 и потом уходил на 40+. Чисто сугубо Ваше мнение, не хочется терять 20-30 коп на такой сумме. Буду признателен если подскажите как лучше поступить, стоит ли ждать до конца февраля начало марта. Там вроде МВФ обещал одобрить нам 16 ярдов, мб это повлияет на курс тоже. Хотя на межбанке картина другая, тотальный дефицит валюты. Но там своя у них жизнь. Наличка играет туда сюда как обычно. Ваши рекомендации на завтра? Сдавать по 39,70 или подождать пока вернемся на 40+?
Дивне у вас якесь питання…
Зазвичай люди питають коли купляти, а ви коли здавати…
Якщо люди здають, то
1) З якоюсь метою (щось треба придбати/оплатити)
2) відповідно є якісь часові терміни (день, тиждень, місяць, рік, похорон, тощо) по п. 1
У вашому дописі немає ні першого, ні другого…
Відповідно відповідь на ваше питання може бути будь-яка.
Тож, іронізуючи, звісно краще почекати поки баксів вернеться на 40. А ще краще здати коли він буде 50. А якщо здати по 80, то взагалі профіт буде 100%.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 02:19
Alien написав: Успіх написав:
А що вже можна і відносно малі суми(наприклад 100кгрн) кидати в ОВДП?
Багато банків працює з такими сумами на ОВДП?
Уже давно можна купити вiд однiєї облiгацiї (1000 грн. або USD або EUR) навiть через додатки у мобiльному - Сенс, Моню, Дiю (у неї лише грн.) та у деяких торговцiв
Через Дию пытался раз 5. Получилось только первый раз у Альфы. Остальные заявки (та же альфа, ныне Сенс, Укргаз, еще кто-то) пропадали через несколько дней. Походу им просто неохота возиться с малыми суммами.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 02:32
Starikan написав:
Через Дию пытался раз 5. Получилось только первый раз у Альфы. Остальные заявки (та же альфа, ныне Сенс, Укргаз, еще кто-то) пропадали через несколько дней. Походу им просто неохота возиться с малыми суммами.
Если речь о гривневых (а в Дие других, вроде, и нет), то у меня не было проблем с покупкой одной штуки. И в Сенсе купил на прошлой неделе. И в bond UA в прошлом году. Дию и Укргаз не пробовал. С последним вообще буду связываться только под дулом пулемёта.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 05:58
Евгений Н. написав: Дюрі-бачі написав:Yuri_61
навіть якщо уявити моцкальський сценарій і наші вирішать остаточно добити економіку доларом по 34 чи по 29... то це буде значити тільки одне: треба закупатися на всі, а не продавати
А якщо потiм по 15 буде?
Тоді в мене зарплата буде 6-7к зелених і два поляки в різноробочих. а француженка прибиральницею в квартирі.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 07:43
Волинь написав:
Тоді в мене зарплата буде 6-7к зелених і два поляки в різноробочих. а француженка прибиральницею в квартирі.
с француженкой пожалуй Вы загнули.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 09:41
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