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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10312103131031410315

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 103
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
26%
27
40,50-41,00
20%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
12
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:18

Все для людей©)))

  moveton написав:
  J написав:я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку :roll:

Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
Вибачте, але як кажуть поляки "До дупи така дупа, що пердіть, а не шмердіть!" :mrgreen:

Чомусь конвертдепо прикрутили в 40ка банках "льогкім двіженієм рукі"© - а з ОВДП чомусь мають бути такі заморочки?🤮
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:24

  Успіх написав:
  moveton написав:
  J написав:я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку :roll:

Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
Вибачте, але як кажуть поляки "До дупи така дупа, що пердіть, а не шмердіть!" :mrgreen:

Чомусь конвертдепо прикрутили в 40ка банках "льогкім двіженієм рукі"© - а з ОВДП чомусь мають бути такі заморочки?🤮

В Сенсі без особливих заморочок, достатньо відкрити їх продукт, напр. "пакет вайт"

В ІСУ/Кінто треба пройти ідентифікацію, і підписати цифровим підписом пачку електронних документів. Але це тільки раз. Далі не складніше як в інтернет банкінгу.

Думаю, мова йшла про валютні ОВДП. Там не все так однозначно. Там більше гемору чим шерсті.
flyman
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