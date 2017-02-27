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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:18
moveton написав: J написав:
я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку
Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
Вибачте, але як кажуть поляки "До дупи така дупа, що пердіть, а не шмердіть!"
Чомусь конвертдепо прикрутили в 40ка банках "льогкім двіженієм рукі"© - а з ОВДП чомусь мають бути такі заморочки?🤮
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:24
Успіх написав: moveton написав: J написав:
я думал что в Привате оно покупается простым нажатием на кнопку
Только во влажных фантазиях журналистов. Реально: заполняешь форму, обязательно к ней прикладываешь документы, подтверждающие доход (ХЗ насколько сейчас внимательно изучаемые, но если ничего не приложить, то просто не пропустит дальше) и конечным итогом является сообщение, что твоя заявка принята и её рассмотрят. А дальше чёрный ящик с непредсказуемым результатом. Прошлогодней весной через пару дней у меня таки появилизь записи, что ОВГЗ куплены. В этом году уже месяц, как "рассматривают" - ни подтверждения, ни отказа.
Вибачте, але як кажуть поляки "До дупи така дупа, що пердіть, а не шмердіть!"
Чомусь конвертдепо прикрутили в 40ка банках "льогкім двіженієм рукі"© - а з ОВДП чомусь мають бути такі заморочки?🤮
В Сенсі без особливих заморочок, достатньо відкрити їх продукт, напр. "пакет вайт"
В ІСУ/Кінто треба пройти ідентифікацію, і підписати цифровим підписом пачку електронних документів. Але це тільки раз. Далі не складніше як в інтернет банкінгу.
Думаю, мова йшла про валютні ОВДП. Там не все так однозначно. Там більше гемору чим шерсті.
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