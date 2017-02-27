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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10313103141031510316>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 103
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
26%
27
40,50-41,00
20%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
12
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:18

Все для людей©)))

Чомусь конвертдепо прикрутили в 40ка банках "льогкім двіженієм рукі"© - а з ОВДП чомусь мають бути такі заморочки?🤮
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 10:24

В Сенсі без особливих заморочок, достатньо відкрити їх продукт, напр. "пакет вайт"

В ІСУ/Кінто треба пройти ідентифікацію, і підписати цифровим підписом пачку електронних документів. Але це тільки раз. Далі не складніше як в інтернет банкінгу.

Думаю, мова йшла про валютні ОВДП. Там не все так однозначно. Там більше гемору чим шерсті.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:47

Як учасник Клубу 100 К дивлюся на готівковий курс і пригадується: "Всьо пропало, Льолік" :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:31

  Investor_K написав:Як учасник Клубу 100 К дивлюся на готівковий курс і пригадується: "Всьо пропало, Льолік" :D

Учасники Клубу каруселять не дивлячись на погоду і курс. Тільки повітряні тривоги час від часу перешкоджать.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:"Всьо пропало, Льолік
приймають вже дешевше 37,45?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:48

  edvardd написав:Запорожье
39,85/39,95
42,30/42,60

39,85/39,90
42,30/42,45
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Перед стрибком долара до 8 він також просів з 5 до 4,50...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 12:56

продажа 39.73 :shock:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:48

  Дюрі-бачі написав:Перед стрибком долара до 8 він також просів з 5 до 4,50...

щоб далеко стрибнути треба добрячи відійти назад для розбігу,
мультик такий був про хом"яків і склад з зерном
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:55

На овдп банки нічого не заробляють. Більше того ще мабуть і несуть певні витрати.
Це я
 
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