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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:06
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Ірина_
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:08
Читай виділене ще раз!
А тоді подумай, скільки банків надають таку послугу і наскільки ЛЕГКО вона в них прикручена?(так як конвертдепо - в пару кліків?)
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:11
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
"Всьо пропало, Льолік
приймають вже дешевше 37,45?
А ви будете каруселити до упору до курсу прийому готівкового доляру по 37,45+ 10 копійок навару?
39,80/39,95
42,25/42,45
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alex lem
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