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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10313103141031510316

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 103
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
26%
27
40,50-41,00
20%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
12
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:06

Скільки насправді має коштувати долар в Україні? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:08

Читай виділене ще раз!
А тоді подумай, скільки банків надають таку послугу і наскільки ЛЕГКО вона в них прикручена?(так як конвертдепо - в пару кліків?) ;)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:11

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:"Всьо пропало, Льолік
приймають вже дешевше 37,45?

А ви будете каруселити до упору до курсу прийому готівкового доляру по 37,45+ 10 копійок навару? :wink:
39,80/39,95
42,25/42,45
alex lem
 
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