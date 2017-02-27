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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10314103151031610317>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 104
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
27%
28
40,50-41,00
20%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
12
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:06

Скільки насправді має коштувати долар в Україні? Прогноз курсу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:08

Читай виділене ще раз!
А тоді подумай, скільки банків надають таку послугу і наскільки ЛЕГКО вона в них прикручена?(так як конвертдепо - в пару кліків?) ;)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:11

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:"Всьо пропало, Льолік
приймають вже дешевше 37,45?

А ви будете каруселити до упору до курсу прийому готівкового доляру по 37,45+ 10 копійок навару? :wink:
39,80/39,95
42,25/42,45
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 14:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

вроде отскочили вверх на 5коп по наличке
lizak560570
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:00

  Дюрі-бачі написав:Перед стрибком долара до 8 він також просів з 5 до 4,50...
Вроде с 5 на 10 был , а потом на 8 .
Frez
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:02

lizak560570 тримайте і далі нас всіх в курсі про такі важливі речі
gusakivskiy
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 15:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тепер офіційно, а стільки спорів було


За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.

Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:18

  Corpocrator написав:Тепер офіційно, а стільки спорів було


За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.

Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:50

Ну поки децентралізований матрас перемагає

Це скільки у % до готівкового $ та Е за межами своїх юриздикціц?

Ще з відносно приємного: сумарний експорт товарів та послуг за 2022, не сильно то й впав порівнянні у 19-20 роками (в $ еквіваленті)
  flyman написав:
  Corpocrator написав:Тепер офіційно, а стільки спорів було


За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.

Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пішов відскок, але поки не далеко, Киів найвужче
юсд 39.77 на 39.84
ойро 42.23 на 42.35.
Помацали дно і трохи піднялися.
somilitark
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