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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лют, 2023 14:06
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Ірина_
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:08
Читай виділене ще раз!
А тоді подумай, скільки банків надають таку послугу і наскільки ЛЕГКО вона в них прикручена?(так як конвертдепо - в пару кліків?)
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:11
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
"Всьо пропало, Льолік
приймають вже дешевше 37,45?
А ви будете каруселити до упору до курсу прийому готівкового доляру по 37,45+ 10 копійок навару?
39,80/39,95
42,25/42,45
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alex lem
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Додано: Чет 16 лют, 2023 14:24
вроде отскочили вверх на 5коп по наличке
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lizak560570
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:00
Дюрі-бачі написав:
Перед стрибком долара до 8 він також просів з 5 до 4,50...
Вроде с 5 на 10 был , а потом на 8 .
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Frez
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:02
lizak560570 тримайте і далі нас всіх в курсі про такі важливі речі
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gusakivskiy
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Додано: Чет 16 лют, 2023 15:41
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
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Corpocrator
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:18
Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
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flyman
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:50
Ну поки децентралізований матрас перемагає
Це скільки у % до готівкового $ та Е за межами своїх юриздикціц?
Ще з відносно приємного: сумарний експорт товарів та послуг за 2022, не сильно то й впав порівнянні у 19-20 роками (в $ еквіваленті)
flyman написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
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Corpocrator
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Додано: Чет 16 лют, 2023 16:55
Пішов відскок, але поки не далеко, Киів найвужче
юсд 39.77 на 39.84
ойро 42.23 на 42.35.
Помацали дно і трохи піднялися.
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somilitark
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