І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.02.2023...........17.02.2023
дата розрахунку.............15.02.2023............16.02.2023
Євро................................39,1229.................39,1046...-0.05%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0693 (вчера 1.0698)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 103.74)
Вчера после 15 выросли, после чего опустились до прежнего уровня.
Сегодня после 15 снова начался рост, доллар пробил 104, достиг максимального с 6 января значения и продолжает расти. Над плато, о котором писал вчера уже приподнялись. На официальном курсе евро этот рост пока не отразился.
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