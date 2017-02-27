RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10314103151031610317

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 104
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
12%
12
40,00-40,50
27%
28
40,50-41,00
20%
21
41,00-41,50
13%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
12
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Corpocrator написав:становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀


І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
Andrey2512
 
Повідомлень: 479
З нами з: 04.04.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.02.2023...........17.02.2023
дата розрахунку.............15.02.2023............16.02.2023
Євро................................39,1229.................39,1046...-0.05%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0693 (вчера 1.0698)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 103.74)
Вчера после 15 выросли, после чего опустились до прежнего уровня.
Сегодня после 15 снова начался рост, доллар пробил 104, достиг максимального с 6 января значения и продолжает расти. Над плато, о котором писал вчера уже приподнялись. На официальном курсе евро этот рост пока не отразился.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6813
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5706 раз.
Подякували: 18265 раз.
 
Профіль
77
39
33
2
  #<1 ... 10314103151031610317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3202, 3203, 3204
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32035 35571837
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 13:27
Цифра
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1708 12697014
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:06
Andrey2512
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22886010
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6318)
16.02.2023 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.