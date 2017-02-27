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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:03
Corpocrator написав:
становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀
І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
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Andrey2512
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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:10
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.02.2023...........17.02.2023
дата розрахунку.............15.02.2023............16.02.2023
Євро................................39,1229.................39,1046...-0.05%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0693 (вчера 1.0698)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 103.74)
Вчера после 15 выросли, после чего опустились до прежнего уровня.
Сегодня после 15 снова начался рост, доллар пробил 104, достиг максимального с 6 января значения и продолжает расти. Над плато, о котором писал вчера уже приподнялись. На официальном курсе евро этот рост пока не отразился.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:33
Corpocrator написав:
Ну поки децентралізований матрас перемагає
Це скільки у % до готівкового $ та Е за межами своїх юриздикціц?
Ще з відносно приємного: сумарний експорт товарів та послуг за 2022, не сильно то й впав порівнянні у 19-20 роками (в $ еквіваленті)
flyman написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
ось про електронні гроші
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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35
Думаю в середньому +/-20к, з медіаною в +/- 10к
Andrey2512 написав: Corpocrator написав:
становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀
І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
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Додано: Чет 16 лют, 2023 17:39
flyman написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 18:06
somilitark написав:
Пішов відскок
Дают своим выйти по хорошему курсу
Киев $ 39.76/39.82
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