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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10314103151031610317

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 105
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
27%
28
40,50-41,00
21%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
9%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Corpocrator написав:становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀


І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.02.2023...........17.02.2023
дата розрахунку.............15.02.2023............16.02.2023
Євро................................39,1229.................39,1046...-0.05%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0693 (вчера 1.0698)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 103.74)
Вчера после 15 выросли, после чего опустились до прежнего уровня.
Сегодня после 15 снова начался рост, доллар пробил 104, достиг максимального с 6 января значения и продолжает расти. Над плато, о котором писал вчера уже приподнялись. На официальном курсе евро этот рост пока не отразился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:33

  Corpocrator написав:Ну поки децентралізований матрас перемагає

Це скільки у % до готівкового $ та Е за межами своїх юриздикціц?

Ще з відносно приємного: сумарний експорт товарів та послуг за 2022, не сильно то й впав порівнянні у 19-20 роками (в $ еквіваленті)
  flyman написав:
  Corpocrator написав:Тепер офіційно, а стільки спорів було


За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.

Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"

ось про електронні гроші
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35

Думаю в середньому +/-20к, з медіаною в +/- 10к
  Andrey2512 написав:
  Corpocrator написав:становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀


І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:39

  flyman написав:
  Corpocrator написав:Тепер офіційно, а стільки спорів було


За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.

Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"

вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:06

  somilitark написав:Пішов відскок

Дают своим выйти по хорошему курсу :)

Киев $ 39.76/39.82
Игорь
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