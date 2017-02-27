|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35
Думаю в середньому +/-20к, з медіаною в +/- 10к
Andrey2512 написав: Corpocrator написав:
становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀
І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 1164
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:39
flyman написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:06
somilitark написав:
Пішов відскок
Дают своим выйти по хорошему курсу
Киев $ 39.76/39.82
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 867
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5313 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:00
А почему сразу выйти? Может с понедельника пойдет уже рост до 40 снова? Или ожидаете откат до 39,5?
-
lizak560570
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.02.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:12
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 867
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5313 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 19:49
Игорь написав: somilitark написав:
Пішов відскок
Дают своим выйти по хорошему курсу
Киев $ 39.76/39.82
откуда выйти? из грн или юсд ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5692
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 20:18
Andrey2512 Можно только гадать - никто не даст свой матрас пощупать
-
Nikstep
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 24.01.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:21
J написав: Игорь написав: somilitark написав:
Пішов відскок
Дают своим выйти по хорошему курсу
Киев $ 39.76/39.82
откуда выйти? из грн или юсд ?
із ОВДП
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30683
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 2616 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32040
|35572517
|
|
|1708
|12697159
|
|
|7975
|22886053
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|