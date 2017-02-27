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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10314103151031610317

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 106
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
26%
28
40,50-41,00
21%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:35

Думаю в середньому +/-20к, з медіаною в +/- 10к
  Andrey2512 написав:
  Corpocrator написав:становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀


І ці всі кошти в руках, ймовірно, 3-5% населення?)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:39

  flyman написав:
  Corpocrator написав:Тепер офіційно, а стільки спорів було


За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.

Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.

не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"

вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:06

  somilitark написав:Пішов відскок

Дают своим выйти по хорошему курсу :)

Киев $ 39.76/39.82
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А почему сразу выйти? Может с понедельника пойдет уже рост до 40 снова? Или ожидаете откат до 39,5?
lizak560570
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:12

https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaproshuyemo-do-uchasti-v-schorichniy-doslidnitskiy-konferentsiyi-tsentrobankiv-ukrayini-ta-polschi-ekonomichna-politika-pid-chas-viyni-ta-v-period-pislyavoyennoyi-vidbudovi-2223-chervnya-2023-roku
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:49

  Игорь написав:
  somilitark написав:Пішов відскок

Дают своим выйти по хорошему курсу :)

Киев $ 39.76/39.82

откуда выйти? из грн или юсд ? :D
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:18

Andrey2512 Можно только гадать - никто не даст свой матрас пощупать
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:21

  J написав:
  Игорь написав:
  somilitark написав:Пішов відскок

Дают своим выйти по хорошему курсу :)

Киев $ 39.76/39.82

откуда выйти? из грн или юсд ? :D

із ОВДП
flyman
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