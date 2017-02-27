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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:16
ScaryBee написав: flyman написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
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Київ зараз 39,76/39,83 (опт від 1000)
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:37
edvardd написав:
Запорожье
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:41
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
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39,90/39,95
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Я б по 40 здав.)))
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