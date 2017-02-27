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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 07:16
ScaryBee написав: flyman написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
Розрахунки базуються на експертних оцінках вивезення валюти туристами, оплати тіньового імпорту, ввезення валюти трудовими мігрантами тощо. Водночас, в НБУ зауважують, що в цій цифрі не враховані деякі чинники, як-то потенційна втрата частини готівки внаслідок бойових дій.
не дають покою митарям ці віртуальні сотні ярдів нікомунепотрібного.
все думають щупачі, як би то "пощипати гусаків"
вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:37
Запорожье
39,85/39,90
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:48
Київ зараз 39,76/39,83 (опт від 1000)
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:37
edvardd написав:
Запорожье
39,85/39,90
42,10/42,30
39,90/39,95
42,15/42,30
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:41
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,85/39,90
42,10/42,30
39,90/39,95
42,15/42,30
Я б по 40 здав.)))
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:21
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............17.02.2023.........20.02.2023
дата розрахунку.............16.02.2023..........17.02.2023
Євро................................39,1046...............38,8377...-0.68%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0621 (вчера 1.0693)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.57 (вчера 103.78)
Доллар еще укрепился.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:14
У Goldman Sachs очікують, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки ще тричі цього року на чверть відсоткового пункта кожен раз, після того, як дані цього тижня вказали на стійку інфляцію і стійкість на ринку праці.
Про це пише Reuters.
Згідно з даними, опублікованими в четвер, ціни виробників прискорилися в січні найбільше за останні сім місяців, в той час як звіт Міністерства праці показав, що кількість американців, які подають нові заяви на отримання допомоги по безробіттю, несподівано скоротилася минулого тижня.
"У світлі сильнішого зростання і більш стійких новин про інфляцію, ми додаємо підвищення ставки на 25 б.п. (базисних пунктів) в червні до нашого прогнозу ФРС, щоб досягти пікової ставки 5,25-5,5%", - заявили економісти на чолі з Яном Хатціусом в записці, опублікованій в четвер.
Тим часом, грошові ринки наразі оцінюють кінцеву ставку на рівні 5,3% до липня.
Після нещодавніх американських даних європейський інвестиційний банк UBS заявив, що очікує від центрального банку підвищення ставок на 25 б.п. на березневому та травневому засіданнях, що може залишити ставку в діапазоні 5-5,25%.
J.P.Morgan до останніх американських даних прогнозував кінцеву ставку на рівні 5,1% до кінця червня, а BofA Global Research прогнозував її в діапазоні 5-5,25% до кінця року.
Раніше BofA також передбачив два підвищення ставок на 25 б.п. кожне.
Більшість економістів, опитаних Reuters до виходу останніх даних, заявили, що очікують, що ФРС підвищить ставки ще щонайменше двічі в найближчі місяці, при цьому існує ризик, що вони підуть ще вище, хоча жоден з них не очікує зниження ставок в цьому році.
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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