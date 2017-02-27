Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:14

У Goldman Sachs очікують, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки ще тричі цього року на чверть відсоткового пункта кожен раз, після того, як дані цього тижня вказали на стійку інфляцію і стійкість на ринку праці.



Про це пише Reuters.



Згідно з даними, опублікованими в четвер, ціни виробників прискорилися в січні найбільше за останні сім місяців, в той час як звіт Міністерства праці показав, що кількість американців, які подають нові заяви на отримання допомоги по безробіттю, несподівано скоротилася минулого тижня.



"У світлі сильнішого зростання і більш стійких новин про інфляцію, ми додаємо підвищення ставки на 25 б.п. (базисних пунктів) в червні до нашого прогнозу ФРС, щоб досягти пікової ставки 5,25-5,5%", - заявили економісти на чолі з Яном Хатціусом в записці, опублікованій в четвер.



Тим часом, грошові ринки наразі оцінюють кінцеву ставку на рівні 5,3% до липня.



Після нещодавніх американських даних європейський інвестиційний банк UBS заявив, що очікує від центрального банку підвищення ставок на 25 б.п. на березневому та травневому засіданнях, що може залишити ставку в діапазоні 5-5,25%.



J.P.Morgan до останніх американських даних прогнозував кінцеву ставку на рівні 5,1% до кінця червня, а BofA Global Research прогнозував її в діапазоні 5-5,25% до кінця року.



Раніше BofA також передбачив два підвищення ставок на 25 б.п. кожне.



Більшість економістів, опитаних Reuters до виходу останніх даних, заявили, що очікують, що ФРС підвищить ставки ще щонайменше двічі в найближчі місяці, при цьому існує ризик, що вони підуть ще вище, хоча жоден з них не очікує зниження ставок в цьому році.