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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:42
Yuri_61
Це скачок до 34, чи скільки ви прогнозували?
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Andrey2512
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:00
BIGor написав: ScaryBee написав: Corpocrator написав:
Тепер офіційно, а стільки спорів було
За оцінками Нацбанку, в Україні станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою становить $107 млрд в еквіваленті. Це заощадження населення🛏️ + тіньова економіка👀.
вони б зараз дуже допомгли віднолвенню країни.
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
всі мої заощадження уже банківській системі і працюють.
а комуністичні ідеї саме у вас - не сплачувати податки і вимагати щоб держава вас чимось забезпечувала. При цьому втекши з країни.
Starikan написав:
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
його кубишка уже під патронатом НАТО.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:17
ScaryBee написав:
всі мої заощадження уже банківській системі і працюють.
Ага на схемі в 100 кгрн крутите обдираючи тим самим Україну.
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BIGor
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 21:19
Starikan написав: BIGor написав:
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.
Хоча на цій гілці це марно писати...
Ви такий патріот - продасте квартиру де живете і віднесете гроші державі? Чи як? Зробіть іншим приклад.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16
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