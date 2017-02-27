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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:42
Yuri_61
Це скачок до 34, чи скільки ви прогнозували?
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:53
пенсіорам зроблять верифікацію
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Vic
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