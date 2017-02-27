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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10316103171031810319

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 108
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
26%
28
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:42

Yuri_61
Це скачок до 34, чи скільки ви прогнозували?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

пенсіонерам добавлять трохи грошей в березні
https://minfin.com.ua/ua/2023/02/17/100921192/
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:53

  lamal написав:пенсіонерам добавлять трохи грошей в березні
https://minfin.com.ua/ua/2023/02/17/100921192/

пенсіорам зроблять верифікацію
flyman
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