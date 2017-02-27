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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:42
Yuri_61
Це скачок до 34, чи скільки ви прогнозували?
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:16
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lamal
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:53
пенсіорам зроблять верифікацію
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flyman
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Додано: Суб 18 лют, 2023 03:49
flyman написав:
пенсіорам зроблять верифікацію
Верифікацію та валілацію?
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 07:48
Starikan написав: BIGor написав:
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.
Хоча на цій гілці це марно писати...
Ви будете приклад показувати? Цікаво, що більшість вказують що їм робити і заглядають на чужі кошти. Менталітет...
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BIGor
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Додано: Суб 18 лют, 2023 09:09
Investor_K написав: flyman написав:
пенсіорам зроблять верифікацію
Верифікацію та валілацію?
Валідолізацію якщо сусідові піднімуть більше.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 09:23
Верифікацію та валілацію?[/quote]
Валідолізацію якщо сусідові піднімуть більше.[/quote]
Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 18 лют, 2023 10:10
Запорожье
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Додано: Суб 18 лют, 2023 10:25
Starikan написав: BIGor написав:
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.
Хоча на цій гілці це марно писати...
Известный факт,чем дальше от неньки,тем больше хочется рассказывать оставшимся как ее надо правильно любить.
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