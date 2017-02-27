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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10317103181031910320

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 108
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
26%
28
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:08

  Ой+ написав:
  Василь-Рівне написав:Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?

А може по рашосвинські давати категоричні оцінки і вважати себе експертом по духовності?
А ще нагадаю трошки історії - саме пенсіонери дали основну підтримку комі, соцам, та іншим опзж. Можливо би зараз були би в НАТО та ЄС при іншій позиції більшості пенсіонерів за роки незалежності.

Ідіотизм не виліковний, рашасвинізм також, емпатоанемія тим більше. Може треба Вашу маму , тата, дідуся та бабусю, прадідуся та прабабусю розстріляти чи повісити привселюдно на площі? Га? Бо ж вони комі соцам робили підтримку. Дайте їм оце почитати що пишете і розкажете нам всім що вони на це відповіли - Ваша войовничість наразі потрібна не проти українських пенсіонерів, а проти інших істот, реалізуйте її, бо бачу маєте багато енергії направленої на знищення обездолених. Над пенсіонерам УНА - УНСО також будете насміхатися? Сподіваюсь що доля ще зіграє з Вами злий жарт і вже хтось інший буде насміхатися над Вашою недієздатністю та безгрошів'ям - що посієш те і пожнеш. :!:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 11:50

  Василь-Рівне написав:
  Ой+ написав:
  Василь-Рівне написав:Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?

А може по рашосвинські давати категоричні оцінки і вважати себе експертом по духовності?
А ще нагадаю трошки історії - саме пенсіонери дали основну підтримку комі, соцам, та іншим опзж. Можливо би зараз були би в НАТО та ЄС при іншій позиції більшості пенсіонерів за роки незалежності.

Ідіотизм не виліковний, рашасвинізм також, емпатоанемія тим більше. Може треба Вашу маму , тата, дідуся та бабусю, прадідуся та прабабусю розстріляти чи повісити привселюдно на площі? Га? Бо ж вони комі соцам робили підтримку. Дайте їм оце почитати що пишете і розкажете нам всім що вони на це відповіли - Ваша войовничість наразі потрібна не проти українських пенсіонерів, а проти інших істот, реалізуйте її, бо бачу маєте багато енергії направленої на знищення обездолених. Над пенсіонерам УНА - УНСО також будете насміхатися? Сподіваюсь що доля ще зіграє з Вами злий жарт і вже хтось інший буде насміхатися над Вашою недієздатністю та безгрошів'ям - що посієш те і пожнеш. :!:

верифікацію і валідацію та оптимізацію пенсіонерів проводить хто

Вася, ти помилився адресою у своїх агресивних випадах.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 12:10

  Ой+ написав:
  Василь-Рівне написав:Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?

А може по рашосвинські давати категоричні оцінки і вважати себе експертом по духовності?
А ще нагадаю трошки історії - саме пенсіонери дали основну підтримку комі, соцам, та іншим опзж. Можливо би зараз були би в НАТО та ЄС при іншій позиції більшості пенсіонерів за роки незалежності.

ті пенсіонери 90-х років, які давали підтримку соцам, тепер явно не більшість.
Вело
 
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