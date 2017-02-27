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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 11:08
Ой+ написав: Василь-Рівне написав:
Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?
А може по рашосвинські давати категоричні оцінки і вважати себе експертом по духовності?
А ще нагадаю трошки історії - саме пенсіонери дали основну підтримку комі, соцам, та іншим опзж. Можливо би зараз були би в НАТО та ЄС при іншій позиції більшості пенсіонерів за роки незалежності.
Ідіотизм не виліковний, рашасвинізм також, емпатоанемія тим більше. Може треба Вашу маму , тата, дідуся та бабусю, прадідуся та прабабусю розстріляти чи повісити привселюдно на площі? Га? Бо ж вони комі соцам робили підтримку. Дайте їм оце почитати що пишете і розкажете нам всім що вони на це відповіли - Ваша войовничість наразі потрібна не проти українських пенсіонерів, а проти інших істот, реалізуйте її, бо бачу маєте багато енергії направленої на знищення обездолених. Над пенсіонерам УНА - УНСО також будете насміхатися? Сподіваюсь що доля ще зіграє з Вами злий жарт і вже хтось інший буде насміхатися над Вашою недієздатністю та безгрошів'ям - що посієш те і пожнеш.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 18 лют, 2023 11:50
Василь-Рівне написав: Ой+ написав: Василь-Рівне написав:
Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?
А може по рашосвинські давати категоричні оцінки і вважати себе експертом по духовності?
А ще нагадаю трошки історії - саме пенсіонери дали основну підтримку комі, соцам, та іншим опзж. Можливо би зараз були би в НАТО та ЄС при іншій позиції більшості пенсіонерів за роки незалежності.
Ідіотизм не виліковний, рашасвинізм також, емпатоанемія тим більше. Може треба Вашу маму , тата, дідуся та бабусю, прадідуся та прабабусю розстріляти чи повісити привселюдно на площі? Га? Бо ж вони комі соцам робили підтримку. Дайте їм оце почитати що пишете і розкажете нам всім що вони на це відповіли - Ваша войовничість наразі потрібна не проти українських пенсіонерів, а проти інших істот, реалізуйте її, бо бачу маєте багато енергії направленої на знищення обездолених. Над пенсіонерам УНА - УНСО також будете насміхатися? Сподіваюсь що доля ще зіграє з Вами злий жарт і вже хтось інший буде насміхатися над Вашою недієздатністю та безгрошів'ям - що посієш те і пожнеш.
верифікацію і валідацію та оптимізацію пенсіонерів проводить хто
Вася, ти помилився адресою у своїх агресивних випадах.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 12:10
Ой+ написав: Василь-Рівне написав:
Що за ідіотизм знущатися з тих нещасних пенсіонерів, які кожну копієчку рахують, недоїдають, мерзнуть, економлять навіть на тому на чому вже не можна економити !!! Ви хоч краплю совісті маєте? Чим Ви в цьому плані відрізняєтесь від рашасвиней з повністю відбитою емпатією?
А може по рашосвинські давати категоричні оцінки і вважати себе експертом по духовності?
А ще нагадаю трошки історії - саме пенсіонери дали основну підтримку комі, соцам, та іншим опзж. Можливо би зараз були би в НАТО та ЄС при іншій позиції більшості пенсіонерів за роки незалежності.
ті пенсіонери 90-х років, які давали підтримку соцам, тепер явно не більшість.
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