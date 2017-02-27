"Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності спричиненого фінансуванням бюджету війни. Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності", - сказав він.



За його словами, життєво важливо зв’язати ці кошти і контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Строкові депозити, один з таких інструментів. "За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші, і вони опиняться на валютному ринку", - вважає голова НБУ.



Тому НБУ зацікавлений, щоб банки зробили адекватну пропозицію для розміщення депозитів, зазначив Пишний. "Бо якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: "Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку". Але коли роблять пропозицію на рівні 20% - замислитеся і залишите гроші в банку", - розповів голова НБУ.



"Я хочу донести важливий меседж НБУ і впевнений, що нас почують усі банки. Більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб і при цьому не пропонують достатньо високі ставки за депозитами. Національний банк вживає достатньо жорсткі заходи для цього та має додаткові важелі впливу. Ми хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення і бізнесу, так і за збереження довіри до національної валюти", - сказав він.



Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення через підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.



У грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних за інфляції 26,6%.