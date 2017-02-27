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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 13:32
слухати соскіна - себе не поважати
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Yuri_61
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Додано: Суб 18 лют, 2023 13:39
Я вже кнопав про закономірності зміни валютних курсів в Україні.
Тобто, якщо коротко, узагальнюючи: якщо курс долара падає потихенечку тривалий час (кілька місяців) то не слід боятися його раптового його скачка, так як перед суттєвим здорожчанням долара обоовязково буде хоча б 10 днів , як мінімум тупцювання курсу на місці. На другому скачку курса долара його потрібно купувати. Перша хвиля завжди фальшстарт.
А хто ще іншими закономірностями поділиться?
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Yuri_61
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:39
назва кликбейтна
насправді голова НБУ звертається не до громадян, а до банкірів-давно пора підвищити ставки (до рівня інфляції?)
"Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності спричиненого фінансуванням бюджету війни. Лише НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І уся ця ліквідність наразі створює навіс, який загрожує курсовій стабільності", - сказав він.
За його словами, життєво важливо зв’язати ці кошти і контролювати їх рух, запропонувавши вкладникам привабливу відсоткову ставку. Строкові депозити, один з таких інструментів. "За відсутності адміністративних обмежень, через певний психологічний фактор, люди можуть одразу захотіти зняти гроші, і вони опиняться на валютному ринку", - вважає голова НБУ.
Тому НБУ зацікавлений, щоб банки зробили адекватну пропозицію для розміщення депозитів, зазначив Пишний. "Бо якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: "Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку". Але коли роблять пропозицію на рівні 20% - замислитеся і залишите гроші в банку", - розповів голова НБУ.
"Я хочу донести важливий меседж НБУ і впевнений, що нас почують усі банки. Більше не буде такого, що банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб і при цьому не пропонують достатньо високі ставки за депозитами. Національний банк вживає достатньо жорсткі заходи для цього та має додаткові важелі впливу. Ми хочемо, щоб банки усвідомили, що вони також відповідають як за захист коштів населення і бізнесу, так і за збереження довіри до національної валюти", - сказав він.
Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення через підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.
У грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних за інфляції 26,6%.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:41
Yuri_61 написав:
Я вже кнопав про закономірності зміни валютних курсів в Україні.
Тобто, якщо коротко, узагальнюючи: якщо курс долара падає потихенечку тривалий час (кілька місяців) то не слід боятися його раптового його скачка, так як перед суттєвим здорожчанням долара обоовязково буде хоча б 10 днів , як мінімум тупцювання курсу на місці. На другому скачку курса долара його потрібно купувати. Перша хвиля завжди фальшстарт.
А хто ще іншими закономірностями поділиться?
1)питання -навіщо вам долар?
2)купите по 37,45 на 3м депо
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:16
приват многим не даёт снимать кредитные деньги через банкоматы, хотя раньше это приветствовалось. банк сразу снимет навар в %. переводы кредитных на другие счета тоже перекрывает. девальвация неизбежна - вопрос полугода, край год. поэтому если е лишняя гривна выбор невелик. тратить или конвертдепо и влазить в кредиты, чтобы не сдавать баксы дёшево.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:31
чик написав:
приват многим не даёт снимать кредитные деньги через банкоматы, хотя раньше это приветствовалось. банк сразу снимет навар в %
. переводы кредитных на другие счета тоже перекрывает. девальвация неизбежна - вопрос полугода, край год. поэтому если е лишняя гривна выбор невелик. тратить или конвертдепо и влазить в кредиты, чтобы не сдавать баксы дёшево.
Это так всегда было, во всех банках
Кредитные деньги, через банкомат, можно снять только с комиссией.
Перевод на другие карты, также с комиссией. Даже деньги с кредитного лимита обычной дебетовой карты
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pesikot
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:40
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,00
42,25/42,45
39,92/39,98
42,30/42,45
39,90/39,95
42,30/42,40
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:41
pesikot написав:
Это так всегда было, во всех банках
Кредитные деньги, через банкомат, можно снять только с комиссией.
Перевод на другие карты, также с комиссией. Даже деньги с кредитного лимита обычной дебетовой карты
І не завжди і не у всіх банках. Є маса кредитних карток де можна знімати готівку без комісії. Також банки достатньо часто при запуску нових продуктів стимулюють їх використання у тому числі надаючи можливість безкомісійного зняття готівки в рамках кредитного ліміту, а також перерахування кредитних коштів по р2р, Сеп. Так що не треба так категорично. Банків багато - продукти у них різні - а тому і зняття готівки з кредитних карток і переказ коштів за рахунок кредитного ліміту буває в них по різному
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