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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10317103181031910320

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 110
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
26%
29
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:41

  Yuri_61 написав:Я вже кнопав про закономірності зміни валютних курсів в Україні.
Тобто, якщо коротко, узагальнюючи: якщо курс долара падає потихенечку тривалий час (кілька місяців) то не слід боятися його раптового його скачка, так як перед суттєвим здорожчанням долара обоовязково буде хоча б 10 днів , як мінімум тупцювання курсу на місці. На другому скачку курса долара його потрібно купувати. Перша хвиля завжди фальшстарт.
А хто ще іншими закономірностями поділиться?


1)питання -навіщо вам долар?
2)купите по 37,45 на 3м депо
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

приват многим не даёт снимать кредитные деньги через банкоматы, хотя раньше это приветствовалось. банк сразу снимет навар в %. переводы кредитных на другие счета тоже перекрывает. девальвация неизбежна - вопрос полугода, край год. поэтому если е лишняя гривна выбор невелик. тратить или конвертдепо и влазить в кредиты, чтобы не сдавать баксы дёшево.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:31

  чик написав:приват многим не даёт снимать кредитные деньги через банкоматы, хотя раньше это приветствовалось. банк сразу снимет навар в %. переводы кредитных на другие счета тоже перекрывает. девальвация неизбежна - вопрос полугода, край год. поэтому если е лишняя гривна выбор невелик. тратить или конвертдепо и влазить в кредиты, чтобы не сдавать баксы дёшево.

Это так всегда было, во всех банках
Кредитные деньги, через банкомат, можно снять только с комиссией.
Перевод на другие карты, также с комиссией. Даже деньги с кредитного лимита обычной дебетовой карты
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:40

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
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42,25/42,45

39,92/39,98
42,30/42,45

39,90/39,95
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  pesikot написав:Это так всегда было, во всех банках
Кредитные деньги, через банкомат, можно снять только с комиссией.
Перевод на другие карты, также с комиссией. Даже деньги с кредитного лимита обычной дебетовой карты


І не завжди і не у всіх банках. Є маса кредитних карток де можна знімати готівку без комісії. Також банки достатньо часто при запуску нових продуктів стимулюють їх використання у тому числі надаючи можливість безкомісійного зняття готівки в рамках кредитного ліміту, а також перерахування кредитних коштів по р2р, Сеп. Так що не треба так категорично. Банків багато - продукти у них різні - а тому і зняття готівки з кредитних карток і переказ коштів за рахунок кредитного ліміту буває в них по різному
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:26

  BIGor написав:
  Starikan написав:
  BIGor написав: Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.

А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.

Хоча на цій гілці це марно писати...
Ви будете приклад показувати? Цікаво, що більшість вказують що їм робити і заглядають на чужі кошти. Менталітет...

Я показую приклад з березня минулого року, про що неодноразово писав.
І як громадянин України, я маю право критикувати тих, хто ухиляється від сплати податків.
Так, як критикують (і карають) у розвинених країнах.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:34

  THB написав: Известный факт,чем дальше от неньки,тем больше хочется рассказывать оставшимся как ее надо правильно любить.

Давайте поменяемся местами проживания.
Только при этом поменяемся и возрастом,ок?
А о том, как "правильно любить неньку", вообще не вам рассказывать. Все вы любите прежде всего свою кубышку. Недаром я писал, что на этой ветке лучше этот вопрос не поднимать.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:59

  Starikan написав:
  BIGor написав: Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.

А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.

Хоча на цій гілці це марно писати...

Добре давати поради перебуваючи за 7+ км від України. Мабуть, всі золотовалютні запаси Ви здали перед від'їздом? Ще й присоромили для більшої переконливості. Шикарний епос.
Прораб
 
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