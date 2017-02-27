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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 15:41
Yuri_61 написав:
Я вже кнопав про закономірності зміни валютних курсів в Україні.
Тобто, якщо коротко, узагальнюючи: якщо курс долара падає потихенечку тривалий час (кілька місяців) то не слід боятися його раптового його скачка, так як перед суттєвим здорожчанням долара обоовязково буде хоча б 10 днів , як мінімум тупцювання курсу на місці. На другому скачку курса долара його потрібно купувати. Перша хвиля завжди фальшстарт.
А хто ще іншими закономірностями поділиться?
1)питання -навіщо вам долар?
2)купите по 37,45 на 3м депо
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:16
приват многим не даёт снимать кредитные деньги через банкоматы, хотя раньше это приветствовалось. банк сразу снимет навар в %. переводы кредитных на другие счета тоже перекрывает. девальвация неизбежна - вопрос полугода, край год. поэтому если е лишняя гривна выбор невелик. тратить или конвертдепо и влазить в кредиты, чтобы не сдавать баксы дёшево.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:31
чик написав:
приват многим не даёт снимать кредитные деньги через банкоматы, хотя раньше это приветствовалось. банк сразу снимет навар в %
. переводы кредитных на другие счета тоже перекрывает. девальвация неизбежна - вопрос полугода, край год. поэтому если е лишняя гривна выбор невелик. тратить или конвертдепо и влазить в кредиты, чтобы не сдавать баксы дёшево.
Это так всегда было, во всех банках
Кредитные деньги, через банкомат, можно снять только с комиссией.
Перевод на другие карты, также с комиссией. Даже деньги с кредитного лимита обычной дебетовой карты
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:40
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
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Додано: Суб 18 лют, 2023 16:41
pesikot написав:
Это так всегда было, во всех банках
Кредитные деньги, через банкомат, можно снять только с комиссией.
Перевод на другие карты, также с комиссией. Даже деньги с кредитного лимита обычной дебетовой карты
І не завжди і не у всіх банках. Є маса кредитних карток де можна знімати готівку без комісії. Також банки достатньо часто при запуску нових продуктів стимулюють їх використання у тому числі надаючи можливість безкомісійного зняття готівки в рамках кредитного ліміту, а також перерахування кредитних коштів по р2р, Сеп. Так що не треба так категорично. Банків багато - продукти у них різні - а тому і зняття готівки з кредитних карток і переказ коштів за рахунок кредитного ліміту буває в них по різному
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Додано: Суб 18 лют, 2023 17:43
так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:26
BIGor написав: Starikan написав: BIGor написав:
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.
Хоча на цій гілці це марно писати...
Ви будете приклад показувати? Цікаво, що більшість вказують що їм робити і заглядають на чужі кошти. Менталітет...
Я показую приклад з березня минулого року, про що неодноразово писав.
І як громадянин України, я маю право критикувати тих, хто ухиляється від сплати податків.
Так, як критикують (і карають) у розвинених країнах.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:34
THB написав:
Известный факт,чем дальше от неньки,тем больше хочется рассказывать оставшимся как ее надо правильно любить.
Давайте поменяемся местами проживания.
Только при этом поменяемся и возрастом,ок?
А о том, как "правильно любить неньку", вообще не вам рассказывать. Все вы любите прежде всего свою кубышку. Недаром я писал, что на этой ветке лучше этот вопрос не поднимать.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 22:59
Starikan написав: BIGor написав:
Покажіть своїм прикладом - віддайте всі свої заощадження на відновлення країни. Можете навіть житло продати і туди ж. В аренді ж теж можна жити. Звідки стільки комуністичних ідей у людей - я дивуюсь.
А при чому тут комунізм взагалі?
Якщо ви сподіваєтесь на те, що збережете кубишку, коли до вас прийдуть росіяни - це ваша справа.
Південні корейці здавали особисті "золоті запаси", коли у країні було скрутне становище. І не посилались на яхти їх умовних ахметових, які в них теж були.
Хоча на цій гілці це марно писати...
Добре давати поради перебуваючи за 7+ км від України. Мабуть, всі золотовалютні запаси Ви здали перед від'їздом? Ще й присоромили для більшої переконливості. Шикарний епос.
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