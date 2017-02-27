RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10317103181031910320

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
27%
30
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7026
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6074 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 23:07

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,00
42,25/42,45

39,92/39,98
42,30/42,45

39,90/39,95
42,30/42,40


Работают же люди с маржой 5 коп...А тут же бл... ожиревшие жлобы,мало того что курс вечно "самый лучший" по усей Нэньке,так еще и с зазором кайфовым...Ну как же,СБУ давно уж говорят все обменки на "абонку" посадил,отбивать как то нужно... 39.73-39.88 И это один из лучших "окон" Там видать насливали с головой.. Хотя в среднем сегодня набирали везде 39.80 макс.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 04:40

  чик написав:так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.


Приват еще уменьшает кредитные лимиты, несмотря на осутствие задолжности, а для остатка заблокировано снятие налички, можно только расплачиваться за товар в магазинах.
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 05:00

antikkristall
об этом и пишу в 3й раз - наличку кредитную низя, на чужой счёт тоже. коммуналку и за товары можно рассчитываться уни кредит. в сильпо вр, за остальное (если нет кешбека на других картах и бесплатно) уни.
Востаннє редагувалось чик в Нед 19 лют, 2023 05:21, всього редагувалось 1 раз.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7026
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6074 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 05:11

  osafly написав:39,90/39,95
42,30/42,40


Работают же люди с маржой 5 коп..[/quote]
це кращі курси з РІЗНИХ вікон
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 19.02.14
Подякував: 427 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10317103181031910320
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3206, 3207, 3208
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32072 35578285
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лют, 2023 22:18
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 169, 170, 171
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1708 12698413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:06
Andrey2512
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22886524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2291)
19.02.2023 03:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.