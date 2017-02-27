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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10317103181031910320

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
27%
30
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 23:07

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,00
42,25/42,45

39,92/39,98
42,30/42,45

39,90/39,95
42,30/42,40


Работают же люди с маржой 5 коп...А тут же бл... ожиревшие жлобы,мало того что курс вечно "самый лучший" по усей Нэньке,так еще и с зазором кайфовым...Ну как же,СБУ давно уж говорят все обменки на "абонку" посадил,отбивать как то нужно... 39.73-39.88 И это один из лучших "окон" Там видать насливали с головой.. Хотя в среднем сегодня набирали везде 39.80 макс.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 04:40

  чик написав:так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.


Приват еще уменьшает кредитные лимиты, несмотря на осутствие задолжности, а для остатка заблокировано снятие налички, можно только расплачиваться за товар в магазинах.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 05:00

antikkristall
об этом и пишу в 3й раз - наличку кредитную низя, на чужой счёт тоже. коммуналку и за товары можно рассчитываться уни кредит. в сильпо вр, за остальное (если нет кешбека на других картах и бесплатно) уни.
Востаннє редагувалось чик в Нед 19 лют, 2023 05:21, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 05:11

  osafly написав:39,90/39,95
42,30/42,40


Работают же люди с маржой 5 коп..[/quote]
це кращі курси з РІЗНИХ вікон
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 06:44

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
39,90/40,00
42,25/42,45

39,92/39,98
42,30/42,45

39,90/39,95
42,30/42,40

Де ви такі курси знаходите? В Києві ледве в четвер здав по 39,7...;(
Gonzik
 
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  #<1 ... 10317103181031910320
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