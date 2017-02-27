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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лют, 2023 17:43
так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.
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чик
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Додано: Суб 18 лют, 2023 23:07
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,00
42,25/42,45
39,92/39,98
42,30/42,45
39,90/39,95
42,30/42,40
Работают же люди с маржой 5 коп...А тут же бл... ожиревшие жлобы,мало того что курс вечно "самый лучший" по усей Нэньке,так еще и с зазором кайфовым...Ну как же,СБУ давно уж говорят все обменки на "абонку" посадил,отбивать как то нужно... 39.73-39.88 И это один из лучших "окон" Там видать насливали с головой.. Хотя в среднем сегодня набирали везде 39.80 макс.
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osafly
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Додано: Нед 19 лют, 2023 04:40
чик написав:
так было всегда в привате, а сейчас и с % не даёт снимать - 2раза надо повторять, чтобы дошло? может перекрывает тем, кому не доверяют шо вернут вообще х.з.
Приват еще уменьшает кредитные лимиты, несмотря на осутствие задолжности, а для остатка заблокировано снятие налички, можно только расплачиваться за товар в магазинах.
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antikkristall
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Додано: Нед 19 лют, 2023 05:00
antikkristall
об этом и пишу в 3й раз - наличку кредитную низя, на чужой счёт тоже. коммуналку и за товары можно рассчитываться уни кредит. в сильпо вр, за остальное (если нет кешбека на других картах и бесплатно) уни.
Востаннє редагувалось чик
в Нед 19 лют, 2023 05:21, всього редагувалось 1 раз.
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чик
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Додано: Нед 19 лют, 2023 05:11
osafly написав:
39,90/39,95
42,30/42,40
Работают же люди с маржой 5 коп..[/quote]
це кращі курси з РІЗНИХ вікон
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 19 лют, 2023 06:44
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
39,90/40,00
42,25/42,45
39,92/39,98
42,30/42,45
39,90/39,95
42,30/42,40
Де ви такі курси знаходите? В Києві ледве в четвер здав по 39,7...;(
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Gonzik
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Додано: Нед 19 лют, 2023 08:26
Gonzik
глупый вопрос. де киев и где запрожье, одесса и т.д.?
открою "секрет полишинеля" - везде курсы разные...
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чик
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Додано: Нед 19 лют, 2023 09:37
Запорожье
39,90/39,95
42,25/42,40
Киев
39,82/39,85
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edvardd
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