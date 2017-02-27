Ну і що з того?
Ви назву гілки хоть один раз прочитали?
Як ці внутрішньобанківські моменти одного гравця можуть вплинути на курс?
Самому не смішно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 13:32
Додано: Нед 19 лют, 2023 14:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В якості вихідного оффтопу (ДС не забороняв його)
Шановні, ось прямо зараз, гортав тік ток. І натрапив на таку новину: в ізраїльский Кнесет внесли законопроект, про те, що більше 50 тис. шекелів ($14075) не можна громадянику зберігати вдома готівкою без підтвердження походження цих грошей.
А за зберігання юільше 200 тис шекелів вдома буде кримінальна відповідальність з конфіксацвєю усієї суми.
Це чекає й Україну, бо наші депутати все копіюють.
Мене дивує така наглість, бо ще й треба довідки мати на такі бомжовські суми. Обмінки не дають квитанцій.
Вважаю, що жодна держава взагалі не має права цікавитися, що у матрасі пересічного громадянина і можу здогадуватися, чому так роблять.
Для того, щоб громадяни всі свої збереження, особливо валютні, несли в банківські установи, а там їх, при першій необхідності, держава конфіскує (скажуть: тимчасово позичила) на свої форсмажорні потреби.
І питання: а вам в обмінках дають чеки про валютнообінні операції?
Бо знаю, що навіть в касах привату і ощаду таких чеків вже давно не дають.
Правда, я й не вимагав цього від них (
Що з робити з готівкою?
Бо як її заборонять?
Отак, горомадянин все життя працював, з голою сра@ою жив,на всьому економив, все життя працював на легальній роботі, а тепер будуть вимагати довідки про походження валюти? (вважаю суми до 100 000 доларів бомжатськими при сучасних цінах.
Невже Кнесет прийме таку дичину? Тоді й наші депутати - банкіри повторють 100%.
Іще запитання до модераторів: як прибрати червоні підкреслення, якщо у вікні редактора підкреслюється кожне українське слово?
Прошу Вас виключити функцію перевірки орфографії тоді, бо підкреслення відволікають увагу при перевірці мною тексту, бо я українською мовою пишу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 19 лют, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лют, 2023 14:46
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