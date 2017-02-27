Додано: Нед 19 лют, 2023 14:29

В якості вихідного оффтопу (ДС не забороняв його)

Шановні, ось прямо зараз, гортав тік ток. І натрапив на таку новину: в ізраїльский Кнесет внесли законопроект, про те, що більше 50 тис. шекелів ($14075) не можна громадянику зберігати вдома готівкою без підтвердження походження цих грошей.

А за зберігання юільше 200 тис шекелів вдома буде кримінальна відповідальність з конфіксацвєю усієї суми.

Це чекає й Україну, бо наші депутати все копіюють.

Мене дивує така наглість, бо ще й треба довідки мати на такі бомжовські суми. Обмінки не дають квитанцій.

Вважаю, що жодна держава взагалі не має права цікавитися, що у матрасі пересічного громадянина і можу здогадуватися, чому так роблять.

Для того, щоб громадяни всі свої збереження, особливо валютні, несли в банківські установи, а там їх, при першій необхідності, держава конфіскує (скажуть: тимчасово позичила) на свої форсмажорні потреби.

І питання: а вам в обмінках дають чеки про валютнообінні операції?

Бо знаю, що навіть в касах привату і ощаду таких чеків вже давно не дають.

Правда, я й не вимагав цього від них (

Що з робити з готівкою?

Бо як її заборонять?

Отак, горомадянин все життя працював, з голою сра@ою жив,на всьому економив, все життя працював на легальній роботі, а тепер будуть вимагати довідки про походження валюти? (вважаю суми до 100 000 доларів бомжатськими при сучасних цінах.

Невже Кнесет прийме таку дичину? Тоді й наші депутати - банкіри повторють 100%.

Іще запитання до модераторів: як прибрати червоні підкреслення, якщо у вікні редактора підкреслюється кожне українське слово?

Прошу Вас виключити функцію перевірки орфографії тоді, бо підкреслення відволікають увагу при перевірці мною тексту, бо я українською мовою пишу.