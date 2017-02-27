Ну і що з того?
Ви назву гілки хоть один раз прочитали?
Як ці внутрішньобанківські моменти одного гравця можуть вплинути на курс?
Самому не смішно?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 13:32
Додано: Нед 19 лют, 2023 14:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В якості вихідного оффтопу (ДС не забороняв його)
Шановні, ось прямо зараз, гортав тік ток. І натрапив на таку новину: в ізраїльский Кнесет внесли законопроект, про те, що більше 50 тис. шекелів ($14075) не можна громадянику зберігати вдома готівкою без підтвердження походження цих грошей.
А за зберігання юільше 200 тис шекелів вдома буде кримінальна відповідальність з конфіксацвєю усієї суми.
Це чекає й Україну, бо наші депутати все копіюють.
Мене дивує така наглість, бо ще й треба довідки мати на такі бомжовські суми. Обмінки не дають квитанцій.
Вважаю, що жодна держава взагалі не має права цікавитися, що у матрасі пересічного громадянина і можу здогадуватися, чому так роблять.
Для того, щоб громадяни всі свої збереження, особливо валютні, несли в банківські установи, а там їх, при першій необхідності, держава конфіскує (скажуть: тимчасово позичила) на свої форсмажорні потреби.
І питання: а вам в обмінках дають чеки про валютнообінні операції?
Бо знаю, що навіть в касах привату і ощаду таких чеків вже давно не дають.
Правда, я й не вимагав цього від них (
Що з робити з готівкою?
Бо як її заборонять?
Отак, горомадянин все життя працював, з голою сра@ою жив,на всьому економив, все життя працював на легальній роботі, а тепер будуть вимагати довідки про походження валюти? (вважаю суми до 100 000 доларів бомжатськими при сучасних цінах.
Невже Кнесет прийме таку дичину? Тоді й наші депутати - банкіри повторють 100%.
Іще запитання до модераторів: як прибрати червоні підкреслення, якщо у вікні редактора підкреслюється кожне українське слово?
Прошу Вас виключити функцію перевірки орфографії тоді, бо підкреслення відволікають увагу при перевірці мною тексту, бо я українською мовою пишу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 19 лют, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лют, 2023 14:46
Додано: Нед 19 лют, 2023 16:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В современном мире нужно очень осторожно относиться к оценке достоверности информации. Прежде, чем паниковать, стоит поискать информацию в более надежных источниках.
Это функция не форума, а браузера. Установите в Вашем браузере проверку украинской орфографии (или удалите проверку русской), и проблема будет решена. Или попросите это сделать того, кто обычно настраивает Вам компьютер.
Додано: Нед 19 лют, 2023 16:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
що з залишками грошей?
відсутність емісії другий місяць поспіль - й залишки вже суттєво не змінюються.
залишки грошей в банківський системі (коррахунки та депосертифікати) на поточний момент - 509 ярдів грн. на початок місяця - 495 ярдів.
в лютому збільшилися витрати бюджету порівняно з січнем за рахунок іноземної допомоги - вже на 57 ярдів грн витрати перевищили надходження. в січні за весь місяць - 56 ярдів грн. ця сума корелює з том, скільки витратили на покупку валюти в лютому - 60 ярдів грн. тому залишки грошей за рахунок цього фактору поки що майже не змінюються.
продовжується повернення грошей з кешу на рахунки - лютий - 13 ярдів грн, січень - 15 ярдів грн, незважаючи на надлишок грошей в банківський системі. це тенденція лише періоду війни. чим викликане - питання відкрите
банкірам суттєво зменшили можливість заробляти гроші. зміна розміру резервів призвела до того, що якщо до 10.01 середні залишки були на рівні 65 ярдів грн, з 11.01 по 10.02 - 130 ярдів грн, то з 11.02 - десь 185 ярдів грн. відповідно на стільки стали менше купувати депосертифікати.
й навіть не знаю, наскільки це добре, бо відповідно банки в цьому випадку не зацікавлені платити % на залишки на рахунках від слова взагалі. зараз почнуть всіх заманювати на депозити - але де банкам заробляти, щоб ці відсотки сплачувати?
будуть купувати ОВДП, які можна зарахувати в резерви.
на кредитування схоже це ніяк не впливає
якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 17:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 19 лют, 2023 16:49
Змінив в налаштуваннях баузера (мозілла) мову на українську. Перевірка орфографії включена. Але все одно залишилося те саме.
І якщо ви не системний адміністратор, або не програміст, то Ви скоріше за все помиляєтесь, що у вікні редактора цього форуму діють налаштування браузера. який встановлений на компьютері користувача.
Я з компами "на ти" ще з 1997 року
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 19 лют, 2023 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:00
Якщо в Google, то права кнопка при написанні відповіді викликає меню де є "перевірка орфографії" і вибір мови та основна чи покращена перевірка. Туди ж і з "налаштувань" браузера можна зайти.
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:13
якщо у вікні відповіді ви натиснете праву кнопку, то у контекстному меню буде рядок мови - яка там мова вказана?
з 1997 року компи та програмне забезпечення трохи розвинулися далі
upd в тому ж меню є Перевіряти правопис - можна прибрати
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 лют, 2023 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:21
Yuri_61 Не знаю як буде в законі, але фінмон ПУМБа послав квитанції з банкоматів про зняття готівки, квитанції з обмінників і навіть договори депозитів за руським кораблем - для них це не документи про походження коштів. Їм подавай ОК7 із ЗП і виписки з рахунка ФОП про надходження коштів.
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