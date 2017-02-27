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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10320103211032210323>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
27%
30
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Змінив в налаштуваннях баузера (мозілла) мову на українську. Перевірка орфографії включена. Але все одно залишилося те саме.

Смена языка интерфейса и не должна была помочь. Обычно словари для проверки орфографии подключаются отдельно.
Попробуйте, кроме выбора языка над галочкой проверки орфографии, нажать еще и на кнопку выбор рядом с ней.
Я не хочу их мозиллы куда-либо логиниться, чтобы экспериментировать.
Квалификация мне позволяет давать такие советы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:29

  Дюрі-бачі написав:Yuri_61 Не знаю як буде в законі, але фінмон ПУМБа послав квитанції з банкоматів про зняття готівки, квитанції з обмінників і навіть договори депозитів за руським кораблем - для них це не документи про походження коштів. Їм подавай ОК7 із ЗП і виписки з рахунка ФОП про надходження коштів.

взагалі то це й не є походженням коштів ;)

це якщо ви намагаєтесь довести, що це зароблене в 90х роках. з іншого боку, як доводити свої залишки за минулі роки?

якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:й навіть не знаю, наскільки це добре, бо відповідно банки в цьому випадку не зацікавлені платити % на залишки на рахунках від слова взагалі. зараз почнуть всіх заманювати на депозити - але де банкам заробляти, щоб ці відсотки сплачувати?

будуть купувати ОВДП, які можна зарахувати в резерви


це взагалі не весело, просто уявіть що почнеться з тими пустими банками, коли уряд припинить платежі по ОВДП.

в такому випадку, держбанки (найбільші учасники піраміди) похоронять усю банківську систему.

хоча й це не весело, але це має колись статись, адже поки ця піраміда жива, в укр.банках стрьомно зберігати гроші (а зараз коли НБУ регуляціями буквально заставляє скупати ОВДП - ризики взагалі зашкалюють).
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 19 лют, 2023 17:38, всього редагувалось 3 разів.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Если совсем по-честному, проблема существует. Корень проблемы лежит в слепом копировании заграничных практик, без учета особенностей типичного финансового поведения большинства. Для стран, где не принято копить, а принято жить в кредит, механизм подтверждения давних сбережений не очень актуален. А нам он нужен - мы страдаем накопительством.
Проблема усугубляется новизной механизма контроля, из-за которой деньги долго пролежавшие в банке не могут считаться такими, что прошли контроль.
А если еще вспомнить про курсовые разницы, возникающие из-за разных валют накопления...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...

методика фінмону й не повинна бути публічною. й навіть цікавитися нею - це для банку підозріло.

з зп все зрозуміло. ФОП - будемо ж теж чесними - дуже часто ФОП - це оптимізація середнього бізнесу, чи не так?

треба встановити - якщо ФОП послуги - то можна й 80-90 % враховувати. якщо торговий - не більше, ніж 30-50%. не цікавився ФОПом, тому детально не скажу.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 17:55

  Сибарит написав:
  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Если совсем по-честному, проблема существует. Корень проблемы лежит в слепом копировании заграничных практик, без учета особенностей типичного финансового поведения большинства. Для стран, где не принято копить, а принято жить в кредит, механизм подтверждения давних сбережений не очень актуален. А нам он нужен - мы страдаем накопительством.
Проблема усугубляется новизной механизма контроля, из-за которой деньги долго пролежавшие в банке не могут считаться такими, что прошли контроль.
А если еще вспомнить про курсовые разницы, возникающие из-за разных валют накопления...

теж детально не вивчав, але думаю, що все-таки неофіційні доходи - це поки що головна проблема по країні.

гадаю, на Заході враховані й ті особи, що збирають гроші - просто там неможливо заробляти неофіційно великі суми, їх тратити й спокійно жити - там все набагато прозоріше.

все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:02

  Moneta написав:
  Shaman написав:й навіть не знаю, наскільки це добре, бо відповідно банки в цьому випадку не зацікавлені платити % на залишки на рахунках від слова взагалі. зараз почнуть всіх заманювати на депозити - але де банкам заробляти, щоб ці відсотки сплачувати?

будуть купувати ОВДП, які можна зарахувати в резерви


це взагалі не весело, просто уявіть що почнеться з тими пустими банками, коли уряд припинить платежі по ОВДП.

в такому випадку, держбанки (найбільші учасники піраміди) похоронять усю банківську систему.

хоча й це не весело, але це має колись статись, адже поки ця піраміда жива, в укр.банках стрьомно зберігати гроші (а зараз коли НБУ регуляціями буквально заставляє скупати ОВДП - ризики взагалі зашкалюють).

держборг є й буде надалі. ви ніколи не стикалися з таким, як перекредитування ???

щоб давати такі похмурі прогнози - треба зробити аналіз - співвідношення боргу до держбюджету, до активів/пасивів банків, дуже важлива динаміка цих показників - вся інфо є. треба тільки, як казав один персонаж "попрацювати сірими клітинками".

бо, наприклад, зараз розмір ОВДП у банків 500 ярдів грн, а стане умовно 550-600 ярдів грн - й вже капець-капець - несерйозно ;)

згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично

Як на мене то питання не стільки у сумі боргу як у %. За 5 років борг під 18% подвоюється
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:методика фінмону й не повинна бути публічною
Чому? Всі правила гри мають бути зрозумілі, щоб розумні люди могли оптимізовувати процеси.
От як із субсидією чітко написано що можна, а що - ні.
Якщо підійти за західними нормам то при валютному туризмі неможливо пояснити звідки ти заносиш в банк щотижня 400к і заплатити податки з 10к прибутку...
Дюрі-бачі
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