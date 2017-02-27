|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:25
Yuri_61 написав:
Змінив в налаштуваннях баузера (мозілла) мову на українську. Перевірка орфографії включена. Але все одно залишилося те саме.
Смена языка интерфейса и не должна была помочь. Обычно словари для проверки орфографии подключаются отдельно.
Попробуйте, кроме выбора языка над галочкой проверки орфографии, нажать еще и на кнопку выбор рядом с ней.
Я не хочу их мозиллы куда-либо логиниться, чтобы экспериментировать.
Квалификация мне позволяет давать такие советы.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6817
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5711 раз.
- Подякували: 18275 раз.
-
- Профіль
-
77
39
33
2
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:29
Дюрі-бачі написав:Yuri_61
Не знаю як буде в законі, але фінмон ПУМБа послав квитанції з банкоматів про зняття готівки, квитанції з обмінників і навіть договори депозитів
за руським кораблем - для них це не документи про походження коштів. Їм подавай ОК7 із ЗП і виписки з рахунка ФОП про надходження коштів.
взагалі то це й не є походженням коштів
це якщо ви намагаєтесь довести, що це зароблене в 90х роках. з іншого боку, як доводити свої залишки за минулі роки?
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:30
Shaman написав:
й навіть не знаю, наскільки це добре, бо відповідно банки в цьому випадку не зацікавлені платити % на залишки на рахунках від слова взагалі. зараз почнуть всіх заманювати на депозити - але де банкам заробляти, щоб ці відсотки сплачувати?
будуть купувати ОВДП, які можна зарахувати в резерви
це взагалі не весело, просто уявіть що почнеться з тими пустими банками, коли уряд припинить платежі по ОВДП.
в такому випадку, держбанки (найбільші учасники піраміди) похоронять усю банківську систему.
хоча й це не весело, але це має колись статись, адже поки ця піраміда жива, в укр.банках стрьомно зберігати гроші (а зараз коли НБУ регуляціями буквально заставляє скупати ОВДП - ризики взагалі зашкалюють).
Востаннє редагувалось Moneta
в Нед 19 лют, 2023 17:38, всього редагувалось 3 разів.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3122
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 1522 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:34
Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:40
Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Если совсем по-честному, проблема существует. Корень проблемы лежит в слепом копировании заграничных практик, без учета особенностей типичного финансового поведения большинства. Для стран, где не принято копить, а принято жить в кредит, механизм подтверждения давних сбережений не очень актуален. А нам он нужен - мы страдаем накопительством.
Проблема усугубляется новизной механизма контроля, из-за которой деньги долго пролежавшие в банке не могут считаться такими, что прошли контроль.
А если еще вспомнить про курсовые разницы, возникающие из-за разных валют накопления...
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6817
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5711 раз.
- Подякували: 18275 раз.
-
- Профіль
-
77
39
33
2
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:49
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
методика фінмону й не повинна бути публічною. й навіть цікавитися нею - це для банку підозріло.
з зп все зрозуміло. ФОП - будемо ж теж чесними - дуже часто ФОП - це оптимізація середнього бізнесу, чи не так?
треба встановити - якщо ФОП послуги - то можна й 80-90 % враховувати. якщо торговий - не більше, ніж 30-50%. не цікавився ФОПом, тому детально не скажу.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 17:55
Сибарит написав: Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Если совсем по-честному, проблема существует. Корень проблемы лежит в слепом копировании заграничных практик, без учета особенностей типичного финансового поведения большинства. Для стран, где не принято копить, а принято жить в кредит, механизм подтверждения давних сбережений не очень актуален. А нам он нужен - мы страдаем накопительством.
Проблема усугубляется новизной механизма контроля, из-за которой деньги долго пролежавшие в банке не могут считаться такими, что прошли контроль.
А если еще вспомнить про курсовые разницы, возникающие из-за разных валют накопления...
теж детально не вивчав, але думаю, що все-таки неофіційні доходи - це поки що головна проблема по країні.
гадаю, на Заході враховані й ті особи, що збирають гроші - просто там неможливо заробляти неофіційно великі суми, їх тратити й спокійно жити - там все набагато прозоріше.
все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:02
Moneta написав: Shaman написав:
й навіть не знаю, наскільки це добре, бо відповідно банки в цьому випадку не зацікавлені платити % на залишки на рахунках від слова взагалі. зараз почнуть всіх заманювати на депозити - але де банкам заробляти, щоб ці відсотки сплачувати?
будуть купувати ОВДП, які можна зарахувати в резерви
це взагалі не весело, просто уявіть що почнеться з тими пустими банками, коли уряд припинить платежі по ОВДП.
в такому випадку, держбанки (найбільші учасники піраміди) похоронять усю банківську систему.
хоча й це не весело, але це має колись статись, адже поки ця піраміда жива, в укр.банках стрьомно зберігати гроші (а зараз коли НБУ регуляціями буквально заставляє скупати ОВДП - ризики взагалі зашкалюють).
держборг є й буде надалі. ви ніколи не стикалися з таким, як перекредитування ???
щоб давати такі похмурі прогнози - треба зробити аналіз - співвідношення боргу до держбюджету, до активів/пасивів банків, дуже важлива динаміка цих показників - вся інфо є. треба тільки, як казав один персонаж "попрацювати сірими клітинками".
бо, наприклад, зараз розмір ОВДП у банків 500
ярдів грн, а стане умовно 550-600
ярдів грн - й вже капець-капець - несерйозно
згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:39
Shaman написав:
згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично
Як на мене то питання не стільки у сумі боргу як у %. За 5 років борг під 18% подвоюється
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:44
Shaman написав:
методика фінмону й не повинна бути публічною
Чому? Всі правила гри мають бути зрозумілі, щоб розумні люди могли оптимізовувати процеси.
От як із субсидією чітко написано що можна, а що - ні.
Якщо підійти за західними нормам то при валютному туризмі неможливо пояснити звідки ти заносиш в банк щотижня 400к і заплатити податки з 10к прибутку...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32073
|35579500
|
Нед 19 лют, 2023 14:35
чик
|
|1708
|12698755
|
|
|7975
|22886655
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|