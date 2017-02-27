|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:52
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично
Як на мене то питання не стільки у сумі боргу як у %. За 5 років борг під 18% подвоюється
це якщо % не сплачуються. у випадку ОВДП їх сплачують - на це витрачається десь 10% від дохідної частини бюджету - це багато, згоден - але жити можна.
й 18% в нас поки що й близько немає - середня набагато нижче.
й головне - хто отримувачі % по ОВДП - НБУ та держбанки - таке собі перекладання грошей з кишені в кишеню
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:54
Дюрі-бачі написав:Yuri_61 Не знаю як буде в законі, але фінмон ПУМБа послав квитанції з банкоматів про зняття готівки, квитанції з обмінників і навіть договори депозитів за руським кораблем - для них це не документи про походження коштів. Їм подавай ОК7 із ЗП і виписки з рахунка ФОП про надходження коштів.
Квитанції з банкоматів, чи договори депозитів - це як з розряду: де взяли гроші? - З тумбочки. Депозитний договір може проканати, якщо виплачені відсотки співставні з сумою, для якої потрібно доказати походження грошей. Тобто відсотки будуть джерелом походження грошей
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2028
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:56
Shaman написав: Сибарит написав: Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Если совсем по-честному, проблема существует. Корень проблемы лежит в слепом копировании заграничных практик, без учета особенностей типичного финансового поведения большинства. Для стран, где не принято копить, а принято жить в кредит, механизм подтверждения давних сбережений не очень актуален. А нам он нужен - мы страдаем накопительством.
Проблема усугубляется новизной механизма контроля, из-за которой деньги долго пролежавшие в банке не могут считаться такими, что прошли контроль.
А если еще вспомнить про курсовые разницы, возникающие из-за разных валют накопления...
теж детально не вивчав, але думаю, що все-таки неофіційні доходи - це поки що головна проблема по країні.
гадаю, на Заході враховані й ті особи, що збирають гроші - просто там неможливо заробляти неофіційно великі суми, їх тратити й спокійно жити - там все набагато прозоріше.
все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
й не вказав напевне головне - в нас головний біль виникає з фінмоном, коли гроші то заносять до банків, то виносять. на Заході цього немає - всі гроші в банках, трохи інша ситуація.
навіть і офшорних. але є нюанс - коли хочеш завести гроші з офшорів в США - треба сплатити податки (це зі слів, на 100% не гарантую)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 19 лют, 2023 18:59
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
Можна пройти курси спеціаліста по фінмоніторингу, можливо там дадуть відповіді
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2028
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32073
|35579503
|
Нед 19 лют, 2023 14:35
чик
|
|1708
|12698755
|
|
|7975
|22886655
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|