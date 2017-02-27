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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10320103211032210323

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
27%
30
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично

Як на мене то питання не стільки у сумі боргу як у %. За 5 років борг під 18% подвоюється

це якщо % не сплачуються. у випадку ОВДП їх сплачують - на це витрачається десь 10% від дохідної частини бюджету - це багато, згоден - але жити можна.

й 18% в нас поки що й близько немає - середня набагато нижче.
й головне - хто отримувачі % по ОВДП - НБУ та держбанки - таке собі перекладання грошей з кишені в кишеню 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:Yuri_61 Не знаю як буде в законі, але фінмон ПУМБа послав квитанції з банкоматів про зняття готівки, квитанції з обмінників і навіть договори депозитів за руським кораблем - для них це не документи про походження коштів. Їм подавай ОК7 із ЗП і виписки з рахунка ФОП про надходження коштів.
Квитанції з банкоматів, чи договори депозитів - це як з розряду: де взяли гроші? - З тумбочки. Депозитний договір може проканати, якщо виплачені відсотки співставні з сумою, для якої потрібно доказати походження грошей. Тобто відсотки будуть джерелом походження грошей
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:56

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Если совсем по-честному, проблема существует. Корень проблемы лежит в слепом копировании заграничных практик, без учета особенностей типичного финансового поведения большинства. Для стран, где не принято копить, а принято жить в кредит, механизм подтверждения давних сбережений не очень актуален. А нам он нужен - мы страдаем накопительством.
Проблема усугубляется новизной механизма контроля, из-за которой деньги долго пролежавшие в банке не могут считаться такими, что прошли контроль.
А если еще вспомнить про курсовые разницы, возникающие из-за разных валют накопления...

теж детально не вивчав, але думаю, що все-таки неофіційні доходи - це поки що головна проблема по країні.

гадаю, на Заході враховані й ті особи, що збирають гроші - просто там неможливо заробляти неофіційно великі суми, їх тратити й спокійно жити - там все набагато прозоріше.

все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.

й не вказав напевне головне - в нас головний біль виникає з фінмоном, коли гроші то заносять до банків, то виносять. на Заході цього немає - всі гроші в банках, трохи інша ситуація.

навіть і офшорних. але є нюанс - коли хочеш завести гроші з офшорів в США - треба сплатити податки (це зі слів, на 100% не гарантую)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
Можна пройти курси спеціаліста по фінмоніторингу, можливо там дадуть відповіді
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