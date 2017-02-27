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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10321103221032310324>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 111
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
27%
30
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 18:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?

Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити?
Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
Можна пройти курси спеціаліста по фінмоніторингу, можливо там дадуть відповіді
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:04

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:методика фінмону й не повинна бути публічною
Чому? Всі правила гри мають бути зрозумілі, щоб розумні люди могли оптимізовувати процеси.
От як із субсидією чітко написано що можна, а що - ні.
Якщо підійти за західними нормам то при валютному туризмі неможливо пояснити звідки ти заносиш в банк щотижня 400к і заплатити податки з 10к прибутку...

фінмон - це боротьба зі зловживаннями. поліція в нас же не звітує, як вона наркоторговців ловить, - щоб ті могли оптимізувати свої процеси :D

тому як доводити походження грошей - це повинно бути врегульовано. основний критерій - сума грошей, з яких сплачені податки, - з цим проблема, бо ФОП - це таке.

валютні коливання - на заході такого немає напевне. але з іншого боку, щось мені думається що й на Заході таке обкладається податками (не курсові різниці, але наприклад вартість акцій чи золота наприклад) - ми з цим не згодні? :D

а як банк виловлює підозрілі транзакції - в кожного банку свої методики.

картковий туризм - теж собі такий сірий бізнес - я ж так розумію, з цього теж платяться податки? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
Про яку нульову точку може йти мова в країні з нестабільною валютою. Ви або будете постійно втрачати капітал, або так само постійно буде з’являтись сума з невідомим походженням.
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:25

  alter написав:
Shaman написав:все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
Про яку нульову точку може йти мова в країні з нестабільною валютою. Ви або будете постійно втрачати капітал, або так само постійно буде з’являтись сума з невідомим походженням.

я вже написав - як варіант з позитивних курсових різниць теж треба платити податки - й ніякого невідомого походження - чи зберігати платіжки, за якими купив валюту - це як припущення.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так, не потрібні ніякі чеки з обмінок.
Цитата:
Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне роз'яснити порядок вивезення валютних цінностей за кордон.
Так, фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України валютні цінності, що не перевищують еквівалент 10000 євро, без письмового декларування митному органу.
Письмове декларування валютних цінностей здійснюється у разі переміщення валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро.
Разом із заповненою Декларацією до митного органу, який здійснює митне оформлення, Декларант повинен подати документи, які підтверджують законність походження валютних цінностей.
Зокрема, такими документами можуть бути:
1. Податкова декларація про майновий стан і доходи та сплати податків.
2. Податкові звіти, довідки про нарахування заробітної плати, які підтверджують отримання чистого білого доходу від провадження підприємницької діяльності або у якості заробітної плати.
3. Інші документи, які підтверджують отримання законного доходу. Наприклад, доходу за договором дарування, доходу від продажу автівки чи нерухомості тощо.
https://biz.ligazakon.net/analitycs/210 ... -za-kordon
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тому як доводити походження грошей - це повинно бути врегульовано. основний критерій - сума грошей, з яких сплачені податки, - з цим проблема, бо ФОП - це таке.

З ФОПом якраз все просто: весь оборот як прибуток, з якого платиться 5(2)%. А от з грошима, які ти забрав готівкою з депозиту чи рахунку в банку, а потім приніс готівкою - зовсім не просто.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому як доводити походження грошей - це повинно бути врегульовано. основний критерій - сума грошей, з яких сплачені податки, - з цим проблема, бо ФОП - це таке.

З ФОПом якраз все просто: весь оборот як прибуток, з якого платиться 5(2)%. А от з грошима, які ти забрав готівкою з депозиту чи рахунку в банку, а потім приніс готівкою - зовсім не просто.

ню-ню - ФОП чимось торгує з націнкою 10-20-30%, а весь оборот - як прибуток.

тут у ФОП така лафа настає :D

я ж кажу - не забирати, а перераховувати
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:згоден з тим, що з 2019 року трохи пришвидшився процес зростання боргу - але не скажу, що критично

Як на мене то питання не стільки у сумі боргу як у %. За 5 років борг під 18% подвоюється

при інфляції 25%+ менше чим за чотири знецінюється
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:07

  чик написав:somilitark
тебе попизже будет совсем не смешно 100%

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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ню-ню - ФОП чимось торгує з націнкою 10-20-30%, а весь оборот - як прибуток.

Наскільки мені відомо то ФОП з 5% від обороту це стандарт не тільки в ІТ, а й в ресторанному бізнесі і в роздрібній торгівлі.
Дюрі-бачі
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