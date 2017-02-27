Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
Є ще одна величезна проблема: банки не дають чіткої формули: от маєш 300к зарплати і стільки ж надходжень ФОП: скільки готівки для фінмона можна ними пояснити? Скільки можна вносити на місяць і як дробити платежі щоб не моніторили: ніде офіційні правила не почитати...
Можна пройти курси спеціаліста по фінмоніторингу, можливо там дадуть відповіді
Shaman написав:методика фінмону й не повинна бути публічною
Чому? Всі правила гри мають бути зрозумілі, щоб розумні люди могли оптимізовувати процеси. От як із субсидією чітко написано що можна, а що - ні. Якщо підійти за західними нормам то при валютному туризмі неможливо пояснити звідки ти заносиш в банк щотижня 400к і заплатити податки з 10к прибутку...
фінмон - це боротьба зі зловживаннями. поліція в нас же не звітує, як вона наркоторговців ловить, - щоб ті могли оптимізувати свої процеси
тому як доводити походження грошей - це повинно бути врегульовано. основний критерій - сума грошей, з яких сплачені податки, - з цим проблема, бо ФОП - це таке.
валютні коливання - на заході такого немає напевне. але з іншого боку, щось мені думається що й на Заході таке обкладається податками (не курсові різниці, але наприклад вартість акцій чи золота наприклад) - ми з цим не згодні?
а як банк виловлює підозрілі транзакції - в кожного банку свої методики.
картковий туризм - теж собі такий сірий бізнес - я ж так розумію, з цього теж платяться податки?
Так, не потрібні ніякі чеки з обмінок. Цитата: Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне роз'яснити порядок вивезення валютних цінностей за кордон. Так, фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України валютні цінності, що не перевищують еквівалент 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Письмове декларування валютних цінностей здійснюється у разі переміщення валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро. Разом із заповненою Декларацією до митного органу, який здійснює митне оформлення, Декларант повинен подати документи, які підтверджують законність походження валютних цінностей. Зокрема, такими документами можуть бути: 1. Податкова декларація про майновий стан і доходи та сплати податків. 2. Податкові звіти, довідки про нарахування заробітної плати, які підтверджують отримання чистого білого доходу від провадження підприємницької діяльності або у якості заробітної плати. 3. Інші документи, які підтверджують отримання законного доходу. Наприклад, доходу за договором дарування, доходу від продажу автівки чи нерухомості тощо. https://biz.ligazakon.net/analitycs/210 ... -za-kordon