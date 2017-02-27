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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10322103231032410325>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 112
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
28%
31
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:27

Дюрі-бачі
5 процентов это третья группа... на второй до 5 миллионов можно платить 100 долларов в месяц или сейчас даже только половину если хочешь.....поэтому идёт карусель ФОПОв и в магазинах и ресторанах....получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:53

  Сибарит написав:Установите в Вашем браузере проверку украинской орфографии (или удалите проверку русской), и проблема будет решена. Или попросите это сделать того, кто обычно настраивает Вам компьютер.


Ви програміст за освітою?
Мабуть ні, бо Ви б не кнопали таку нісенітницю.
Поясніть, яким чином налаштування браузера (а він різний у різних користувачів), передаються у вбудований (!) редактор на сайті форуму?
Те, що у вікні редактора не підтягується фукція перевірки орфографії української мови - це недоробка програміста, який створював вікно редактора цього сайту. Або на той час це не входило до технічного завдання на розробку цього сайту.
І Ви ще мене повчаєте )

Моє прохання до модераторів цього форуму, щоб програмісти "прикрутили" відповідну бібліотеку у вікні редактора тексту залишається )
бо не всі полюбляють мову агресора після 24 лютого
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 19 лют, 2023 21:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:55

  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:14

  Yuri_61 написав:
  Сибарит написав:Установите в Вашем браузере проверку украинской орфографии (или удалите проверку русской), и проблема будет решена. Или попросите это сделать того, кто обычно настраивает Вам компьютер.


Ви програміст за освітою?
Мабуть ні, бо Ви б не кнопали таку нісенітницю.
Поясніть, яким чином налаштування браузера (а він різний у різних користувачів), передаються у вбудований (!) редактор на сайті форуму?
Те, що у вікні редактора не підтягується фукція перевірки орфографії української мови - це недоробка програміста, який створював вікно редактора цього сайту. Або на той час це не входило до технічного завдання на розробку цього сайту.
І Ви ще мене повчаєте )

Моє прохання до модераторів цього форуму, щоб програмісти "прикрутили" відповідну бібліотеку у вікні редактора тексту залишається )
бо не всі полюбляють мову агресора після 24 лютого

а ви зробили, що вам сказали? перевірили мову? вимкнули перевірку?
бо ви так впевнено повчаєте, але щось самі не робите - бо в інших це працює.

якщо ви й по курсах так самовпевнено пророкуєте - то біда-біда
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:15

  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.

ви як в іншій країни живете. :)

звичайно ФОПи відкривають середні бізнеси - на довірених працівників - є навіть окремі бухгалтери, які ведуть ці десятки-сотні ФОПів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:21

  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.

схема такова---ресторан открывает 5 фопов по очереди (родственники,друзья,студенты)на 25 миллионов и за этот выторг платит 250 долларов налогов....также и магазины средней руки.
Возьмите и почитайте чеки которые вам дают ....

В киеве все крутые ресты на фопах...сегодня в чеке ФОП Петро через месяц придёте у вас в чеке будет ФОП Микола
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 19 лют, 2023 21:23, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:22

Shaman
я этого коллеги обьясняю же....он просто не знал что такое происходит...
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:29

konstantin kirovograd Буду знати, що тут ще більш жорстка оптимізація. Хоча і так як я на третій групі плачу 5% значно вигідніше ніж 19,5% + 22%, які я плачу із зарплати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Подскажите какая перспектива доллар-евро?Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
alex636
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex636 написав:Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
Я прогнозую що буде, але десь влітку.
Дюрі-бачі
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