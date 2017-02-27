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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:27
Дюрі-бачі
5 процентов это третья группа... на второй до 5 миллионов можно платить 100 долларов в месяц или сейчас даже только половину если хочешь.....поэтому идёт карусель ФОПОв и в магазинах и ресторанах....получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:53
Сибарит написав:
Установите в Вашем браузере проверку украинской орфографии (или удалите проверку русской), и проблема будет решена. Или попросите это сделать того, кто обычно настраивает Вам компьютер.
Ви програміст за освітою?
Мабуть ні, бо Ви б не кнопали таку нісенітницю.
Поясніть, яким чином налаштування браузера (а він різний у різних користувачів), передаються у вбудований (!) редактор на сайті форуму?
Те, що у вікні редактора не підтягується фукція перевірки орфографії української мови - це недоробка програміста, який створював вікно редактора цього сайту. Або на той час це не входило до технічного завдання на розробку цього сайту.
І Ви ще мене повчаєте )
Моє прохання до модераторів цього форуму, щоб програмісти "прикрутили" відповідну бібліотеку у вікні редактора тексту залишається )
бо не всі полюбляють мову агресора після 24 лютого
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 19 лют, 2023 21:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:55
konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:14
Yuri_61 написав: Сибарит написав:
Установите в Вашем браузере проверку украинской орфографии (или удалите проверку русской), и проблема будет решена. Или попросите это сделать того, кто обычно настраивает Вам компьютер.
Ви програміст за освітою?
Мабуть ні, бо Ви б не кнопали таку нісенітницю.
Поясніть, яким чином налаштування браузера (а він різний у різних користувачів), передаються у вбудований (!) редактор на сайті форуму?
Те, що у вікні редактора не підтягується фукція перевірки орфографії української мови - це недоробка програміста, який створював вікно редактора цього сайту. Або на той час це не входило до технічного завдання на розробку цього сайту.
І Ви ще мене повчаєте )
Моє прохання до модераторів цього форуму, щоб програмісти "прикрутили" відповідну бібліотеку у вікні редактора тексту залишається )
бо не всі полюбляють мову агресора після 24 лютого
а ви зробили, що вам сказали? перевірили мову? вимкнули перевірку?
бо ви так впевнено повчаєте, але щось самі не робите - бо в інших це працює.
якщо ви й по курсах так самовпевнено пророкуєте - то біда-біда
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:15
sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
ви як в іншій країни живете.
звичайно ФОПи відкривають середні бізнеси - на довірених працівників - є навіть окремі бухгалтери, які ведуть ці десятки-сотні ФОПів
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:21
sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
схема такова---ресторан открывает 5 фопов по очереди (родственники,друзья,студенты)на 25 миллионов и за этот выторг платит 250 долларов налогов....также и магазины средней руки.
Возьмите и почитайте чеки которые вам дают ....
В киеве все крутые ресты на фопах...сегодня в чеке ФОП Петро через месяц придёте у вас в чеке будет ФОП Микола
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:22
Shaman
я этого коллеги обьясняю же....он просто не знал что такое происходит...
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:29
konstantin kirovograd Буду знати, що тут ще більш жорстка оптимізація. Хоча і так як я на третій групі плачу 5% значно вигідніше ніж 19,5% + 22%, які я плачу із зарплати
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:31
Подскажите какая перспектива доллар-евро?Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
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alex636
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Додано: Нед 19 лют, 2023 21:33
alex636 написав:
Будет ли 1-1?В течении 2 месяцев...
Я прогнозую що буде, але десь влітку.
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