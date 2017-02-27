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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:54
Дюрі-бачі написав:konstantin kirovograd
Буду знати, що тут ще більш жорстка оптимізація. Хоча і так як я на третій групі плачу 5% значно вигідніше ніж 19,5% + 22%, які я плачу із зарплати
звісно вигідніше.
але тоді треба по-чесному - отримали свої 95% та наймаєте пару дужих хлопців, щоб ці 95% донести додому - бо поліція фінансується з тих 18%, які ви не платите
так й уявляю собі картинку - люди з написами ФОП, за пограбування яких нічого не буде - як у Судній ночі
й пенсію вашим батькам не платять, бо ви не платите 22%...
ви все-таки діючий доцент чи програміст? - якось оберіть
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