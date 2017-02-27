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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:54
Дюрі-бачі написав:konstantin kirovograd
Буду знати, що тут ще більш жорстка оптимізація. Хоча і так як я на третій групі плачу 5% значно вигідніше ніж 19,5% + 22%, які я плачу із зарплати
звісно вигідніше.
але тоді треба по-чесному - отримали свої 95% та наймаєте пару дужих хлопців, щоб ці 95% донести додому - бо поліція фінансується з тих 18%, які ви не платите
так й уявляю собі картинку - люди з написами ФОП, за пограбування яких нічого не буде - як у Судній ночі
й пенсію вашим батькам не платять, бо ви не платите 22%...
ви все-таки діючий доцент чи програміст? - якось оберіть
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Shaman
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Додано: Нед 19 лют, 2023 22:34
Shaman написав: sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
ви як в іншій країни живете.
звичайно ФОПи відкривають середні бізнеси - на довірених працівників - є навіть окремі бухгалтери, які ведуть ці десятки-сотні ФОПів
"Довірені працівники" таки заробляють гроші, але ж вони довірені.
Як це наближає пересічного до "солодкої мети" - відкрити ФОП та заробити 5 мільйонів?..
Хочете закинуть 5 мільйонів на мій рахунок?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 19 лют, 2023 22:37
konstantin kirovograd написав: sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
схема такова---ресторан открывает 5 фопов по очереди (родственники,друзья,студенты)на 25 миллионов и за этот выторг платит 250 долларов налогов....также и магазины средней руки.
Возьмите и почитайте чеки которые вам дают ....
В киеве все крутые ресты на фопах...сегодня в чеке ФОП Петро через месяц придёте у вас в чеке будет ФОП Микола
Мова не про податки з ресторанів, а про фінмоніторинг. Якщо ви партнер хазяїна ресторану - то ви партнер хазяїна ресторану, а не бомж з вулиці. І ви, до речі, як ФОП, відповідаєте особистим майном.
Як пересічний, який не є другом хазяїна, може відкрити ФОП та заробити мільйони на рівному місці? Ото ж.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 22:48
sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів
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J
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Додано: Нед 19 лют, 2023 22:58
J написав: sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:
получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным
В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.
так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:11
sergey_sryvkin написав: J написав: sergey_sryvkin написав:
так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
надала фінансових консультацій зятю)
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lamal
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:14
sergey_sryvkin написав:
,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
в розстрочку,
заплатить як зможе
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J
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:23
J написав: sergey_sryvkin написав:
,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
в розстрочку,
заплатить як зможе
Якщо не заплатить зараз, то у вас не буде джерела походження коштів.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:25
lamal написав: sergey_sryvkin написав:
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
надала фінансових консультацій зятю)
Ці 5 мільйонів потрібно провести через рахунок ФОП. Вони мають бути наявними.
Нема в наших людей по 5 мільйонів в кожного.
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