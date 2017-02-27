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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10322103231032410325

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 112
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
28%
31
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:54

  Дюрі-бачі написав:konstantin kirovograd Буду знати, що тут ще більш жорстка оптимізація. Хоча і так як я на третій групі плачу 5% значно вигідніше ніж 19,5% + 22%, які я плачу із зарплати

звісно вигідніше.

але тоді треба по-чесному - отримали свої 95% та наймаєте пару дужих хлопців, щоб ці 95% донести додому - бо поліція фінансується з тих 18%, які ви не платите :D

так й уявляю собі картинку - люди з написами ФОП, за пограбування яких нічого не буде - як у Судній ночі :lol:

й пенсію вашим батькам не платять, бо ви не платите 22%...

ви все-таки діючий доцент чи програміст? - якось оберіть ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 22:34

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.

ви як в іншій країни живете. :)

звичайно ФОПи відкривають середні бізнеси - на довірених працівників - є навіть окремі бухгалтери, які ведуть ці десятки-сотні ФОПів

"Довірені працівники" таки заробляють гроші, але ж вони довірені.
Як це наближає пересічного до "солодкої мети" - відкрити ФОП та заробити 5 мільйонів?..
Хочете закинуть 5 мільйонів на мій рахунок?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 22:37

  konstantin kirovograd написав:
  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.

схема такова---ресторан открывает 5 фопов по очереди (родственники,друзья,студенты)на 25 миллионов и за этот выторг платит 250 долларов налогов....также и магазины средней руки.
Возьмите и почитайте чеки которые вам дают ....

В киеве все крутые ресты на фопах...сегодня в чеке ФОП Петро через месяц придёте у вас в чеке будет ФОП Микола

Мова не про податки з ресторанів, а про фінмоніторинг. Якщо ви партнер хазяїна ресторану - то ви партнер хазяїна ресторану, а не бомж з вулиці. І ви, до речі, як ФОП, відповідаєте особистим майном.
Як пересічний, який не є другом хазяїна, може відкрити ФОП та заробити мільйони на рівному місці? Ото ж.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 22:48

  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.

так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 22:58

  J написав:
  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:получается наторговал на 5000000 а заплатил 50 баксов и закрылся и следующий.Почему то с этой схемой не борятся а присуют кто честно торгует всякими РРО и ограничениями по докам первичным

В чому полягає схема. Ви вважаєте, кожен пересічний може запросто відкрити фопа і наторгувати 5 мільйонів?.. Якби воно було б так, жили б у багатій країні.

так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів

А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:11

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:
  sergey_sryvkin написав:так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів

А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

надала фінансових консультацій зятю)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:14

  sergey_sryvkin написав:,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

в розстрочку,
заплатить як зможе
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:23

  J написав:
  sergey_sryvkin написав:,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

в розстрочку,
заплатить як зможе

Якщо не заплатить зараз, то у вас не буде джерела походження коштів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:25

  lamal написав:
  sergey_sryvkin написав:
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

надала фінансових консультацій зятю)

Ці 5 мільйонів потрібно провести через рахунок ФОП. Вони мають бути наявними.
Нема в наших людей по 5 мільйонів в кожного.
sergey_sryvkin
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