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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 23:40
sergey_sryvkin написав:
у вас не буде джерела походження коштів.
" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "
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J
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:53
J написав: sergey_sryvkin написав:
у вас не буде джерела походження коштів.
" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "
Ваші бджоли вулики теж на виплату орендують ?
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sergey_sryvkin
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