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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10323103241032510326>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 112
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
28%
31
40,50-41,00
20%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:11

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:
  sergey_sryvkin написав:так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів

А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

надала фінансових консультацій зятю)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:14

  sergey_sryvkin написав:,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

в розстрочку,
заплатить як зможе
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:23

  J написав:
  sergey_sryvkin написав:,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

в розстрочку,
заплатить як зможе

Якщо не заплатить зараз, то у вас не буде джерела походження коштів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:25

  lamal написав:
  sergey_sryvkin написав:
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?

надала фінансових консультацій зятю)

Ці 5 мільйонів потрібно провести через рахунок ФОП. Вони мають бути наявними.
Нема в наших людей по 5 мільйонів в кожного.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:39

Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:
  alter написав:
Shaman написав:все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
Про яку нульову точку може йти мова в країні з нестабільною валютою. Ви або будете постійно втрачати капітал, або так само постійно буде з’являтись сума з невідомим походженням.

я вже написав - як варіант з позитивних курсових різниць теж треба платити податки - й ніякого невідомого походження - чи зберігати платіжки, за якими купив валюту - це як припущення.
Податок з курсових різниць при постійному падінні курса нац валюти перетворюється в податок на майно, 19.5% від загальної суми.
Востаннє редагувалось alter в Нед 19 лют, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:40

  sergey_sryvkin написав: у вас не буде джерела походження коштів.

" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:53

  J написав:
  sergey_sryvkin написав: у вас не буде джерела походження коштів.

" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "

Ваші бджоли вулики теж на виплату орендують ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:01

  Shaman написав:але тоді треба по-чесному - отримали свої 95% та наймаєте пару дужих хлопців, щоб ці 95% донести додому - бо поліція фінансується з тих 18%, які ви не платите :D

я вам більше скажу: армія фінансується за рахунок податків.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:13

  Shaman написав:якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так? 8)

не так - більшість законослухняні громадяни.
Сплатіть податки і спіть спокійно. Вам навіть дали можливість нульової декларації - роками не сплачувати податки, а потім за символічну суму відмитися.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:42

  sergey_sryvkin написав:
  J написав:
  sergey_sryvkin написав: у вас не буде джерела походження коштів.

" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "

Ваші бджоли вулики теж на виплату орендують ? :)

Та які жарти:
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