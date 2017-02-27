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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 лют, 2023 23:11
sergey_sryvkin написав: J написав: sergey_sryvkin написав:
так
кожен пересічний може запросто відкрити фопа та надати фінансових консультації тещі на 5 мільйонів
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
надала фінансових консультацій зятю)
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:14
sergey_sryvkin написав:
,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
в розстрочку,
заплатить як зможе
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:23
J написав: sergey_sryvkin написав:
,
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
в розстрочку,
заплатить як зможе
Якщо не заплатить зараз, то у вас не буде джерела походження коштів.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:25
lamal написав: sergey_sryvkin написав:
А звідки в кожної пересічної тещі 5 мільйонів?
надала фінансових консультацій зятю)
Ці 5 мільйонів потрібно провести через рахунок ФОП. Вони мають бути наявними.
Нема в наших людей по 5 мільйонів в кожного.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:39
Shaman написав: alter написав:
Shaman написав:все одне треба пройти - нульова точка, контроль над розходами та таке інше. проблема, що наші можновладці першими викликають питання, тому й зволікають з впровадженням цього.
Про яку нульову точку може йти мова в країні з нестабільною валютою. Ви або будете постійно втрачати капітал, або так само постійно буде з’являтись сума з невідомим походженням.
я вже написав - як варіант з позитивних курсових різниць теж треба платити податки - й ніякого невідомого походження - чи зберігати платіжки, за якими купив валюту - це як припущення.
Податок з курсових різниць при постійному падінні курса нац валюти перетворюється в податок на майно, 19.5% від загальної суми.
Востаннє редагувалось alter
в Нед 19 лют, 2023 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:40
sergey_sryvkin написав:
у вас не буде джерела походження коштів.
" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "
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Додано: Нед 19 лют, 2023 23:53
J написав: sergey_sryvkin написав:
у вас не буде джерела походження коштів.
" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "
Ваші бджоли вулики теж на виплату орендують ?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 08:13
Shaman написав:
якшо по-чесному, то у більшості проблема довести походження, тому що мало офіційних доходів, чи не так?
не так - більшість законослухняні громадяни.
Сплатіть податки і спіть спокійно. Вам навіть дали можливість нульової декларації - роками не сплачувати податки, а потім за символічну суму відмитися.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 08:42
sergey_sryvkin написав: J написав: sergey_sryvkin написав:
у вас не буде джерела походження коштів.
" - Діду звідки у вас гроші ?
- У мене бжоли
- а у них звідки ? "
Ваші бджоли вулики теж на виплату орендують ?
Та які жарти:
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