Запорожье
39,85/39,95
42,25/42,45
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 08:47
сча с такими зарплатами, как у большинства населения, никаких налогов уже не надо. всё заложено в продукты, товары, медицину, коммуслуги = в выживание....
Додано: Пон 20 лют, 2023 08:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
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