Запорожье
39,85/39,95
42,25/42,45
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 08:47
сча с такими зарплатами, как у большинства населения, никаких налогов уже не надо. всё заложено в продукты, товары, медицину, коммуслуги = в выживание....
Додано: Пон 20 лют, 2023 08:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:20
Так прийшли "асвабадітєлі", яких ви дуже чекали, ось і наслідки агресії "братського народа", а які були з.п. в 39-45-му?
400 грам хліба на добу і банка яловичини раз на 2 тижні?
Я бачу ви записуєте себе в головного мудреця і філософа форума, навіть Юра61 тихенько заплакав зранку)))
По курсу, 39.80...приймають на пару копійок дешевше, продають на пару копійок дороще.
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
курс потихеньку тепер на північ
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:33
Яка? Коли?
Самое интересное, что здесь вроде не глупые люди собрались, а опять все рассуждения о том, как же ощипать тех гусей, чтобы виртуальным пенсионерам хватило.
В очередной раз постараюсь донести простую мысль, которая прошла уже 3 Майдана и сейчас проходит через горнило войны - в нашей стране нет справедливости. Именно ради базовых таких вещей люди и отдавали и отдают свои жизни и свободу. Чтобы тот человек, который своим тяжким трудом зарабатывает деньги, мог их заработать и не слышал упреков и обвинений от мудакoв депутатов, которые "палучают зарплату" и прочие ништяки, за год наколядовуют на хоромы, которые простые люди с теми самыми "белыми" зарплатами и за жизнь не купят. И т.д. и т.п.
Пока не будет справедливых и прозрачных правил в экономике - не будет экономики. ФОПы виноваты, что ментам/прокурорам/судьям некуда уже недвижку записывать?
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:44
Тут нічого дивного, адже до вартості долара прив'язані
- Виробництво (основні засоби, сировина, електрика, купівля генераторів, пальне для них і т.п.)
- Логістика (Складські послуги і генератори для них, перевезення і пальне та з/ч для техніки)
- Реалізація продукції (Простій через відсутність світла, генератори і пальне для них та ін).
Нехай на першому етапі зростання совівартості через курс +20%. На друому +15% на третьому +10%
Початкова ціна товару 100 грн.
Ціна через зростання курсу = 100*1,2*1,15*1,1 = округлено 1,52. Тобто через зростання курсу на 30% зростання ціни товару на 50% - це не є чимось аномальним.
Більшість виробників вже із генераторами. Дехто із них вже заклав їхню купівлю та роботу на них у ціну товару. Дехто лише в процесі. Все буде залежати від попиту. Адже кількість населення та реальні доходи населення істотно знизились, а виробництво (особливо продуктів харчування та першої необхідності) стабілізувалось.
В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це, проте і не очікую сповільнення інфляції. Так само не бачу перспектив, що будуть зменшуватись залишки на коррахунках банків.
В даній ситуації не розумію на чому має істотно дорожчати гривня. І навпаки. Коливання в 1 гривню (+/- 50 коп в обидві сторони від 40) це нормальне дихання ринку.
ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:00
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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