Додано: Пон 20 лют, 2023 09:44

Investor_K написав: Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100 Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100

Тут нічого дивного, адже до вартості долара прив'язані- Виробництво (основні засоби, сировина, електрика, купівля генераторів, пальне для них і т.п.)- Логістика (Складські послуги і генератори для них, перевезення і пальне та з/ч для техніки)- Реалізація продукції (Простій через відсутність світла, генератори і пальне для них та ін).Нехай на першому етапі зростання совівартості через курс +20%. На друому +15% на третьому +10%Початкова ціна товару 100 грн.Ціна через зростання курсу = 100*1,2*1,15*1,1 = округлено 1,52.Більшість виробників вже із генераторами. Дехто із них вже заклав їхню купівлю та роботу на них у ціну товару. Дехто лише в процесі. Все буде залежати від попиту. Адже кількість населення та реальні доходи населення істотно знизились, а виробництво (особливо продуктів харчування та першої необхідності) стабілізувалось.В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це, проте і не очікую сповільнення інфляції. Так само не бачу перспектив, що будуть зменшуватись залишки на коррахунках банків.В даній ситуації не розумію на чому має істотно дорожчати гривня. І навпаки. Коливання в 1 гривню (+/- 50 коп в обидві сторони від 40) це нормальне дихання ринку.ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.