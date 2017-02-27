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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10324103251032610327>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 113
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
28%
32
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:42

Запорожье
39,85/39,95
42,25/42,45
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:47

сча с такими зарплатами, как у большинства населения, никаких налогов уже не надо. всё заложено в продукты, товары, медицину, коммуслуги = в выживание....
чик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 08:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:05

Провінція
39,85/40,00
42,15/42,35
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:20

  чик написав:сча с такими зарплатами, как у большинства населения, никаких налогов уже не надо. всё заложено в продукты, товары, медицину, коммуслуги = в выживание....

Так прийшли "асвабадітєлі", яких ви дуже чекали, ось і наслідки агресії "братського народа", а які були з.п. в 39-45-му?
400 грам хліба на добу і банка яловичини раз на 2 тижні?

Я бачу ви записуєте себе в головного мудреця і філософа форума, навіть Юра61 тихенько заплакав зранку)))

По курсу, 39.80...приймають на пару копійок дешевше, продають на пару копійок дороще.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс потихеньку тепер на північ
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:33

  ScaryBee написав:
  Shaman написав:але тоді треба по-чесному - отримали свої 95% та наймаєте пару дужих хлопців, щоб ці 95% донести додому - бо поліція фінансується з тих 18%, які ви не платите :D

я вам більше скажу: армія фінансується за рахунок податків.


Яка? Коли?

Самое интересное, что здесь вроде не глупые люди собрались, а опять все рассуждения о том, как же ощипать тех гусей, чтобы виртуальным пенсионерам хватило.

В очередной раз постараюсь донести простую мысль, которая прошла уже 3 Майдана и сейчас проходит через горнило войны - в нашей стране нет справедливости. Именно ради базовых таких вещей люди и отдавали и отдают свои жизни и свободу. Чтобы тот человек, который своим тяжким трудом зарабатывает деньги, мог их заработать и не слышал упреков и обвинений от мудакoв депутатов, которые "палучают зарплату" и прочие ништяки, за год наколядовуют на хоромы, которые простые люди с теми самыми "белыми" зарплатами и за жизнь не купят. И т.д. и т.п.

Пока не будет справедливых и прозрачных правил в экономике - не будет экономики. ФОПы виноваты, что ментам/прокурорам/судьям некуда уже недвижку записывать?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:44

  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100

Тут нічого дивного, адже до вартості долара прив'язані
- Виробництво (основні засоби, сировина, електрика, купівля генераторів, пальне для них і т.п.)
- Логістика (Складські послуги і генератори для них, перевезення і пальне та з/ч для техніки)
- Реалізація продукції (Простій через відсутність світла, генератори і пальне для них та ін).

Нехай на першому етапі зростання совівартості через курс +20%. На друому +15% на третьому +10%
Початкова ціна товару 100 грн.
Ціна через зростання курсу = 100*1,2*1,15*1,1 = округлено 1,52. Тобто через зростання курсу на 30% зростання ціни товару на 50% - це не є чимось аномальним.

Більшість виробників вже із генераторами. Дехто із них вже заклав їхню купівлю та роботу на них у ціну товару. Дехто лише в процесі. Все буде залежати від попиту. Адже кількість населення та реальні доходи населення істотно знизились, а виробництво (особливо продуктів харчування та першої необхідності) стабілізувалось.

В березні буде підвищення пенсій +20%. Це могло б вплинути на курс, але як ви знаєте, у нас зараз всі внутрішні податки ідуть на армію, а на проїдання нам дають гроші партнери. Тому не очікую суттєвої реакції курсу на це, проте і не очікую сповільнення інфляції. Так само не бачу перспектив, що будуть зменшуватись залишки на коррахунках банків.

В даній ситуації не розумію на чому має істотно дорожчати гривня. І навпаки. Коливання в 1 гривню (+/- 50 коп в обидві сторони від 40) це нормальне дихання ринку.

ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:00

  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Хомякоид написав:Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.
Причина?
Investor_K
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