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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:21
Realist написав:
ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.
Яка ?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:37
Amat написав: Realist написав:
ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.
Яка ?
В селі вигрібають чоловіків. Там не Київ, не сховаєшся від тцк. ( Хоча читав вже нардепа відловили на вулиці
вручили йому повістку щоб з'явився в тцк. Будуть звати військових в Верховну Раду щоб розбираться). Не буде кому робить на землі, сіять.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 10:53
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в игноре с 2009г. не мучай клаву из за меня - бо твои подколы и посты пофигу...
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:25
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Додано: Пон 20 лют, 2023 11:44
перевірена обмінка прислала 39.70 на 39.85, ріст завершився, зелений змій успіху не мав.
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