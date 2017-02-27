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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10324103251032610327

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 113
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
4
39,50-40,00
11%
12
40,00-40,50
28%
32
40,50-41,00
19%
22
41,00-41,50
12%
13
41,50-42,00
8%
9
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
1%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
12%
13
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:21

  Realist написав:
ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.



Яка ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:37

  Amat написав:
  Realist написав:
ПС: Якщо не навести лад із методами роботи працівників ТЦК, на весну буде ще одна проблема. І того що я бачив на власні очі та чув від очевидців, питання виходить із під контролю.



Яка ?

В селі вигрібають чоловіків. Там не Київ, не сховаєшся від тцк. ( Хоча читав вже нардепа відловили на вулиці :mrgreen: вручили йому повістку щоб з'явився в тцк. Будуть звати військових в Верховну Раду щоб розбираться). Не буде кому робить на землі, сіять.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:53

somilitark
в игноре с 2009г. не мучай клаву из за меня - бо твои подколы и посты пофигу...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:25

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Оно не стоит того.., забей!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

перевірена обмінка прислала 39.70 на 39.85, ріст завершився, зелений змій успіху не мав.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:55

Когда уже этот ипучий доллар перестанет падать??!
:( :(
asti
 
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