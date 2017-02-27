Додано: Пон 20 лют, 2023 14:02

На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, плановый возврат был небольшим. На неделе был один досрочный возврат мелкой суммы.

В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.375 млрд. грн. (неделей ранее 0.055 млрд. грн.).

Суточный рефинанс не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 24.442 млрд. грн. (неделей ранее 25.73 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 24.817 млрд. грн, (неделей ранее 25.785 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 510.221 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 507.656 млрд. грн. (неделей ранее 500.93 млрд. грн.)

Несмотря на регулярное изъятие и вложения в облигации, количество неприкаянных денег продолжает расти.



Расходы казначейства превысили доходы на 26.066 млрд. грн. (неделей ранее 29.433 млрд. грн.)



За неделю было инкассировано 1.865 млрд. грн. (неделей ранее 6.424 млрд. грн.)

Переток наличных в банки сохранился, но объем операций вошел в пределы нормы.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 4,90;

Продал – 660,63.

Объем интервенций почти не изменился. Как и несколько предыдущих недель, максимальный объем продан во вторник.



Неделя прошла так, что в финансовой статистике и глазу зацепиться не за что. Все показатели близки к предыдущим, кроме движения наличных, но и в этом случае мы наблюдаем не аномалию, а возврат к норме. Все спокойно и размеренно.