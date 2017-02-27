39,80/39,85
42,25/42,40
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 13:39
Додано: Пон 20 лют, 2023 13:44
Додано: Пон 20 лют, 2023 14:02
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе новый тендерный рефинанс не выдавался, плановый возврат был небольшим. На неделе был один досрочный возврат мелкой суммы.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 0.375 млрд. грн. (неделей ранее 0.055 млрд. грн.).
Суточный рефинанс не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 24.442 млрд. грн. (неделей ранее 25.73 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 24.817 млрд. грн, (неделей ранее 25.785 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 510.221 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 507.656 млрд. грн. (неделей ранее 500.93 млрд. грн.)
Несмотря на регулярное изъятие и вложения в облигации, количество неприкаянных денег продолжает расти.
Расходы казначейства превысили доходы на 26.066 млрд. грн. (неделей ранее 29.433 млрд. грн.)
За неделю было инкассировано 1.865 млрд. грн. (неделей ранее 6.424 млрд. грн.)
Переток наличных в банки сохранился, но объем операций вошел в пределы нормы.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 4,90;
Продал – 660,63.
Объем интервенций почти не изменился. Как и несколько предыдущих недель, максимальный объем продан во вторник.
Неделя прошла так, что в финансовой статистике и глазу зацепиться не за что. Все показатели близки к предыдущим, кроме движения наличных, но и в этом случае мы наблюдаем не аномалию, а возврат к норме. Все спокойно и размеренно.
Додано: Пон 20 лют, 2023 15:20
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.02.2023..........21.02.2023
дата розрахунку..............17.02.2023...........20.02.2023
Євро.................................38,8377................39,0242...+0.48%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0672 (вчера 1.0621)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.97 (вчера 104.57)
Откат произошел еще в пятницу. С вечера пятницы какая-либо динамика отсутствует.
Додано: Пон 20 лют, 2023 15:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 20 лют, 2023 16:33
Як саме і чому потрібно "сплатити податки", якщо ви 10 років тому легально заробили нехай сто тисяч гривень і тримали його у валютному кеші?
І справа не в податках а в фінмоні. Наскільки мені відомо на цей випадок ніякі папірці у вас не приймуть, бо вони старі. І чеки з обмінок, де ви купляли по 5, а здавали по 40, теж не приймуть.
Додано: Пон 20 лют, 2023 16:47
Додано: Пон 20 лют, 2023 16:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це ще карусєльщікі не вийшли з долярами якими затарились в грудні. А в січні затарились певно ще більше ніж в грудні. Так що перспектив роста доляра не очікується, якщо звичайно чорний лебідь не прилетить
Додано: Пон 20 лют, 2023 17:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 20 лют, 2023 18:08
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